Puertos de Balboa y Cristóbal: Ministro Chapman recalca que el Gobierno proyecta ingresos de hasta $100 millones en 18 meses

Ciudad de Panamá/El Gobierno confirmó que el Estado panameño podría recibir hasta 100 millones de dólares en un periodo de 18 meses como resultado de la operatividad de los puertos de Balboa y Cristóbal, mientras se desarrolla el proceso de licitación pública anunciado.

Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien explicó que las proyecciones se basan en estimaciones construidas junto a operadores portuarios y navieras.

“Tomando las proyecciones que hemos realizado tomando en retroalimentación de los propios operadores de puerto y de navieras, todo indica que en un periodo de hasta 18 meses, porque recordemos que es temporal, va a haber una licitación pública”, dijo.

El ministro detalló que, en orden de magnitud, la República de Panamá podría estar recibiendo hasta 100 millones de balboas, una cifra que, según indicó, supera ampliamente lo que generaba el contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Las estimaciones, aclaró, están vinculadas al volumen de operaciones y al comportamiento del comercio internacional, factores que inciden directamente en la actividad portuaria del país.

El funcionario recordó que este esquema es transitorio, por aproximadamente 18 meses, y que posteriormente deberá concretarse la licitación pública que ya fue anunciada.

Por su parte, el ministro Chapman reiteró que Panamá está preparado para asumir los gastos que implique un eventual arbitraje internacional.

Señaló que el país ya ha enfrentado situaciones similares, como ocurrió en su momento con la Autoridad del canal de Panamá en materia de arbitraje, y aseguró que el Gobierno está listo para cualquier escenario que pueda surgir, el cual considera desde una perspectiva positiva.

Con información de Yamy Rivas.