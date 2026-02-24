Puertos Balboa y Cristóbal: Gobierno acelera transición con más de 500 sustituciones patronales

En materia laboral, Icaza calificó como “muy importante” el avance en la sustitución patronal. Precisó que en Balboa ya se han concretado más de 200 sustituciones, mientras que en Cristóbal la cifra supera las 326 .

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que en las primeras 24 horas del plan de acción para la estabilización de los puertos de Balboa y Cristóbal se han logrado avances significativos, luego que la Autoridad Marítima de Panamá tomara las terminales portuarias al estar en firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.

El ministro detalló que este martes se reabrió la garita del puerto de Puerto de Balboa para la recepción de contenedores de exportación y vacíos. Asimismo, indicó que ya están habilitadas las salidas de vehículos rodantes (Rorro) e importaciones que ingresan por esa terminal, destacando la importancia de Balboa como punto clave para la entrada de autos al territorio nacional. Además, adelantó que esperan que en un plazo no mayor de tres días se habilite también la recepción de vehículos que acuden a retirar carga de importación y carga general tanto en Balboa como en puerto de Cristóbal.

En materia laboral, Icaza calificó como “muy importante” el avance en la sustitución patronal. Precisó que en Balboa ya se han concretado más de 200 sustituciones, mientras que en Cristóbal la cifra supera las 326. También informó que en Balboa se culminaron exitosamente las conversaciones con dos de los cuatro sindicatos que operan en esa terminal y que continúan las negociaciones en Cristóbal. Según lo establecido en el contrato de concesión transitoria, este proceso deberá completarse en un plazo aproximado de 15 días.

El ministro añadió que continúan los inventarios de la carga existente en ambos puertos y la validación de los sistemas operativos, los cuales ya se encuentran en línea. Las autoridades verifican que la data registrada coincida con la mercancía física en las terminales, además de avanzar en fiscalizaciones relacionadas con ciberseguridad. Con estas acciones, el Gobierno busca garantizar la continuidad operativa y la estabilidad del sistema portuario nacional.

El puerto de Balboa atendió este martes su primer buque desde que el Gobierno asumió las operaciones de dos de las principales terminales portuarias de Panamá, dando una señal clara del inicio de la normalización de sus servicios.

Puedes leer:

Con información de Meredith Serracín