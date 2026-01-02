Aduanas retiene armas de fuego y mercancía de presunto contrabando en primer operativo del año

Las autoridades lograron la retención de cigarrillos y diversos productos que, según los reportes oficiales, no contaban con la documentación correspondiente.

Danna Durán - Periodista
02 de enero 2026 - 16:39

Ciudad de Panama/La retención de armas de fuego, cigarrillos y mercancías varias de presunto contrabando fue el resultado del primer operativo realizado este año por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la Autoridad Nacional de Aduanas.

El operativo se desarrolló dentro de depósitos pertenecientes a comerciantes de origen asiático, donde las autoridades lograron la retención de cigarrillos y diversos productos que, según los reportes oficiales, no contaban con la documentación que acreditara el pago de los impuestos correspondientes, lo que representa una infracción a las normativas tributarias vigentes.

En una acción paralela, los inspectores aduaneros realizaron una verificación en un local ubicado en la comunidad de Cerro Batea, donde se encontraron armas de fuego. Ante esta situación, se solicitó de inmediato el apoyo de la Policía Nacional, que procedió a coordinar con la fiscalía regional de San Miguelito para garantizar la seguridad en el área y prevenir posibles riesgos.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar la procedencia de la mercancía y establecer las responsabilidades correspondientes, en cumplimiento de la legislación aduanera y penal del país.

