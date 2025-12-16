Aduanas retiene más de $2.5 millones en mercancías ilegales durante operativo navideño

La Autoridad Nacional de Aduanas reportó la retención de mercancías de contrabando, productos falsificados, defraudación aduanera y dinero no declarado por un valor total de B/.2,597,371.00, como resultado del Operativo Navidad Sin Contrabando, desarrollado del 15 de octubre al 15 de diciembre del presente año.

Durante tres meses consecutivos, inspectores de distintas áreas operativas intensificaron los controles en puertos, aeropuertos y puntos estratégicos del país, con el objetivo de frenar el ingreso y circulación de mercancía ilegal, en línea con el lema institucional “Aduanas te cuida”.

Uno de los rubros más impactados fue el de cigarrillos, donde personal de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) logró retirar del mercado productos valorados en B/.362,752.00. Estas acciones representaron un golpe significativo contra estructuras dedicadas al comercio ilícito de tabaco, actividad que además de afectar la recaudación fiscal, representa un riesgo para la salud pública.

🔗Puedes leer: Aduanas analiza controles para el ingreso de medicamentos vía Courier

En cuanto a mercancía variada, Aduanas informó la retención de productos por un monto superior a B/.1.4 millones. El calzado encabezó la lista con B/.211,780.33, seguido por medicamentos, cuyo valor alcanzó los B/.118,192.86, lo que encendió las alertas por el posible riesgo sanitario que implica su comercialización irregular.

La entidad también destacó el trabajo realizado por los inspectores de la DPFA en la zona occidental de la provincia de Chiriquí, donde se decomisaron productos agrícolas de contrabando valorados en B/.79,436.55. Estas acciones representan un respaldo directo a los productores nacionales, históricamente afectados por el ingreso ilegal de mercancía que distorsiona el mercado y perjudica la economía local.

En materia de propiedad intelectual, la Dirección correspondiente efectuó 41 retenciones por presunta falsificación, con un valor estimado de B/.489,470.00. De estos casos, 13 ya fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual, mientras que los demás continúan bajo proceso administrativo.

Adicionalmente, las autoridades informaron la retención de B/.355,530.00 en efectivo a viajeros que ingresaron al país sin declarar el dinero, durante controles realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en Panamá Pacífico.