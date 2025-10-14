Aduanas lanza operativo 'Navidad sin Contrabando'

Desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre, se intensificará la fiscalización contra productos falsificados y contrabando en todo el país

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas inició este 15 de octubre el operativo "Navidad sin Contrabando", con el objetivo de combatir el contrabando y la falsificación de productos durante la temporada navideña, con el lema "Celebremos en paz con factura fiscal".

Se ha considerado que la compra legal, regala con confianza. La institución exhorta a los consumidores a exigir siempre la factura fiscal al realizar sus compras, garantizando así que los productos adquiridos sean legales y seguros.

Te puede interesar: Incautan efectivo oculto en agenda y bolso de mano en aeropuerto de Panamá Pacífico

Por su parte, los comerciantes deben contar con la Declaración de Aduanas que respalde lo que son los pagos de impuestos de sus mercancías, ya que esto evitará que los productos sean retenidos para la investigación por los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, ya sea en sus negocios o durante el traslado de mercancías dentro del territorio nacional.

El operativo busca frenar la venta de artículos falsificados y el contrabando callejero, prácticas que financian el crimen organizado y ponen en riesgo la salud de la población, especialmente cuando se trata de medicamentos sin registro sanitario.

Puedes leer: Aduanas decomisa cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en más de $300 mil