Sí a la carne roja, no a los azúcares: las nuevas guías saludables de Trump

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, prometió que las nuevas pautas "revolucionarán" los hábitos alimentarios de Estados Unidos.

Estados Unidos/El gobierno de Donald Trump instó el miércoles a los estadounidenses a evitar los alimentos altamente procesados y los azúcares añadidos, mientras promueve el consumo de carne roja y lácteos, alimentos que muchos nutricionistas habían desaconsejado anteriormente.

Las nuevas pautas nutricionales federales enfatizan más las proteínas que las recomendaciones previas. El gobierno publicó un gráfico que sitúa a la carne, los lácteos y las grasas saludables en el mismo nivel que las verduras y las frutas.

Los granos integrales ricos en fibra como la avena están en la parte inferior.

La reacción de nutricionistas y defensores de la salud pública fue dispar: el consejo de reducir el azúcar y los alimentos procesados fue recibido de forma positiva, pero el énfasis en la proteína animal y los lácteos enteros fue "contradictorio".

"Me pareció todo confuso, contradictorio, ideológico y muy retro", dijo Marion Nestle, profesora emérita de nutrición de la Universidad de Nueva York.

Nestlé dijo a la AFP que desaconsejar los alimentos altamente procesados era una "recomendación muy sólida", y añadió que la apoya de "todo corazón".

Pero también calificó las nuevas directrices como una victoria para las industrias cárnica y láctea.

Peter Lurie, presidente del Centro para la Ciencia en el Interés Público, dijo en un comunicado que el énfasis en la proteína animal, los lácteos enteros y la mantequilla era "perjudicial", y "socava (...) los consejos basados en la ciencia".

Datos federales muestran que los alimentos ultraprocesados —incluidos los productos horneados, dulces envasados, los snacks salados y los refrescos— representan alrededor del 55% de las calorías en la dieta promedio de los estadounidenses.