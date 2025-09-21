Incautan efectivo oculto en agenda y bolso de mano en aeropuerto de Panamá Pacífico

El límite establecido es de 10 mil dólares para ingresar al país sin declaración previa.

Un pasajero procedente de La Habana, Cuba, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico tras intentar ingresar al país con dinero no declarado que superaba el monto permitido por ley.

Al ser consultado en el área de aduana carriles, el viajero aseguró portar únicamente 6 mil dólares y afirmó no tener nada que declarar. Sin embargo, la inspección realizada por funcionarios aduaneros levantó sospechas, lo que derivó en una revisión más detallada de su equipaje.

Durante el procedimiento, se encontraron billetes de 100 dólares ocultos en un bolso de mano y dentro de una agenda, donde estaban distribuidos entre varias páginas. La revisión secundaria confirmó que el pasajero transportaba un total de 15 mil 68 dólares, cifra que excede el límite de 10 mil dólares establecido para ingresar al país sin declaración previa.

Las autoridades remitieron el dinero y las evidencias al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y el proceso legal correspondiente, conforme a la normativa vigente en materia de control de valores en los puntos de entrada al territorio nacional.