Clima Panamá: Pronostican lluvias esporádicas en el Caribe y mayormente soleado en el Pacífico

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para el resto de este jueves 25 de diciembre de 2025 se mantendrán lluvias ligeras esporádicas en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico predominarán condiciones mayormente estables y soleadas, con posibilidad de chubascos aislados en algunas zonas.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se registrarán lluvias aisladas y ligeras intermitentes en el Caribe, mientras que en horas de la tarde y noche podrían presentarse chubascos de ligeros a moderados, principalmente en las provincias de Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas, sin descartar episodios similares en otros puntos de la vertiente caribeña.

En el Pacífico, el Imhpa señaló que en horas de la tarde no se descartan algunos chubascos aislados en Darién, Panamá Oeste y Chiriquí. No obstante, para el resto del día se esperan condiciones estables, con predominio de cielo mayormente soleado.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas entre 29 °C y 31 °C en el Caribe, y de 30 °C a 33 °C en el Pacífico, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central los valores podrían ser menores a 23 °C.

Sobre los vientos, en gran parte del país predominarán corrientes de componente norte, con velocidades entre 20 y 35 km/h, acompañadas de ráfagas ocasionales. En el Pacífico occidental, se espera en horas de la tarde la incursión de vientos del sur, con velocidades de hasta 15 km/h.

En el ámbito marítimo, el litoral Caribe presenta condiciones de precaución, con oleajes entre 1.5 y 2.2 metros y períodos de 8 a 9 segundos. En contraste, el litoral Pacífico mantiene condiciones favorables, con olas de 0.4 a 1.1 metros y períodos que oscilan entre 9 y 18 segundos.

Finalmente, el Imhpa indicó que los índices de radiación UV-B se mantendrán altos en Colón y muy altos en el resto del país, así como en las zonas marítimas del Pacífico, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección ante la exposición solar.