Habilitan puntos de acopio para árboles navideños del 7 al 11 de enero

En esta temporada navideña, los municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, en coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y aliados del sector privado, han puesto en marcha una campaña para evitar que los árboles de Navidad queden tirados en calles, ríos, vertederos informales o sean quemados a cielo abierto.

Al concluir las festividades, se habilitarán puntos oficiales de acopio para la recolección y aprovechamiento de los árboles de Navidad naturales, como parte de la campaña que busca gestionar estos residuos de forma responsable y sostenible.

Fechas de recolección

Los puntos de acopio estarán habilitados del 7 al 11 de enero de 2026, periodo en el que las familias podrán llevar sus arbolitos para que puedan ser tratados sin causar daños al medio ambiente.

📍 Puntos de acopio habilitados por distrito

Distrito de Panamá

Cinta Costera – Calidonia

Atlapa – San Francisco

USMA – Bethania

Arena Roberto Durán – Juan Díaz

Leafsinc – Multiplaza

Panamá Compost – Río Abajo

MiAmbiente Panamá Norte – Plaza Princesa de Gales

MiAmbiente Sede Central – Albrook

Juntas comunales de Don Bosco y Las Cumbres

San Miguelito

Jardín Omar Torrijos – Los Andes 2

Arraiján

Bulevar de Westland Mall

Parque de Brisas del Golf

La Chorrera

Parque Libertador

Colón

Paseo Marino

Sede regional de MiAMBIENTE

¿Qué se hará con los arbolitos recolectados?

Los árboles recolectados serán procesados por empresas y organizaciones especializadas, que los transformarán en compost y otros subproductos utilizados para la recuperación de suelos y acciones de economía circular.

Entre los aliados que participarán en el proceso de compostaje se encuentran Bliss, Leafsinc, Panamá Compost, GeoAzul y Compostniendo el Planeta, miembros de la Cámara de Reciclaje de Panamá, así como la empresa de recolección Panama Waste Management (PMW).

MiAmbiente exhortó a la población a sumarse a esta iniciativa ambiental, haciendo uso de los puntos de acopio oficiales y evitando la disposición inadecuada de los arbolitos, como parte del compromiso por un país más limpio, ordenado y sostenible.