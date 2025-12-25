Habilitan puntos de acopio para árboles navideños del 7 al 11 de enero

Al concluir las festividades, se habilitarán puntos oficiales de acopio para la recolección y aprovechamiento de los árboles de Navidad naturales, como parte de la campaña que busca gestionar estos residuos de forma responsable y sostenible.

Recolección de arbolitos de Navidad
En esta temporada navideña, los municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, en coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y aliados del sector privado, han puesto en marcha una campaña para evitar que los árboles de Navidad queden tirados en calles, ríos, vertederos informales o sean quemados a cielo abierto.

Fechas de recolección

Los puntos de acopio estarán habilitados del 7 al 11 de enero de 2026, periodo en el que las familias podrán llevar sus arbolitos para que puedan ser tratados sin causar daños al medio ambiente.

📍 Puntos de acopio habilitados por distrito

Distrito de Panamá

  • Cinta Costera – Calidonia
  • Atlapa – San Francisco
  • USMA – Bethania
  • Arena Roberto Durán – Juan Díaz
  • Leafsinc – Multiplaza
  • Panamá Compost – Río Abajo
  • MiAmbiente Panamá Norte – Plaza Princesa de Gales
  • MiAmbiente Sede Central – Albrook
  • Juntas comunales de Don Bosco y Las Cumbres

San Miguelito

  • Jardín Omar Torrijos – Los Andes 2

Arraiján

  • Bulevar de Westland Mall
  • Parque de Brisas del Golf

La Chorrera

  • Parque Libertador

Colón

  • Paseo Marino
  • Sede regional de MiAMBIENTE

¿Qué se hará con los arbolitos recolectados?

Los árboles recolectados serán procesados por empresas y organizaciones especializadas, que los transformarán en compost y otros subproductos utilizados para la recuperación de suelos y acciones de economía circular.

Entre los aliados que participarán en el proceso de compostaje se encuentran Bliss, Leafsinc, Panamá Compost, GeoAzul y Compostniendo el Planeta, miembros de la Cámara de Reciclaje de Panamá, así como la empresa de recolección Panama Waste Management (PMW).

MiAmbiente exhortó a la población a sumarse a esta iniciativa ambiental, haciendo uso de los puntos de acopio oficiales y evitando la disposición inadecuada de los arbolitos, como parte del compromiso por un país más limpio, ordenado y sostenible.

