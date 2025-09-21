Clima en Panamá: Se mantendrán las lluvias con tormentas para este domingo en el país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) anunció que este domingo 21 de septiembre podrían registrarse episodios de aguaceros acompañados de tormentas en distintas regiones del país.

Según el boletín meteorológico, en el Caribe se prevén durante la mañana aguaceros provenientes de zonas marítimas que avanzarán hacia tierra firme y las costas. En horas de la tarde, se esperan nublados con lluvias puntuales en la provincia de Colón y el sector occidental; mientras que en la noche podrían presentarse aguaceros sobre áreas marítimas y costeras.

En el Pacífico, la mañana estará marcada por lluvias en áreas marítimas que se desplazarán hacia la Península de Azuero, Coclé, Panamá Norte y Este, Darién y la Comarca Emberá Wounaan. Durante la tarde se anticipan desarrollos convectivos que generarían aguaceros, algunos con actividad eléctrica de intensidad fuerte, principalmente en Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé y las provincias centrales.

En el resto del país también se prevén lluvias localmente intensas. Para la noche, las precipitaciones podrían extenderse con variada intensidad hacia Chiriquí, Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé, sectores costeros de Panamá Este y áreas marítimas.

Temperaturas y vientos

El informe destaca que las temperaturas mínimas oscilarán entre 16°C y 25°C, mientras que las máximas se ubicarán entre 29°C y 33°C en el Pacífico, 28°C y 30°C en el Caribe, y entre 22°C y 24°C en la Cordillera Central.

Respecto a los vientos, se esperan condiciones variables provenientes del noroeste, noreste, oeste y sur-suroeste, con velocidades sostenidas de 5 a 15 km/h a lo largo del día.

Condiciones marítimas

Litoral Caribe: olas de 0.4 a 0.8 metros de altura, con periodos de 6 a 7 segundos.

olas de 0.4 a 0.8 metros de altura, con periodos de 6 a 7 segundos. Litoral Pacífico: olas de 0.5 a 1.2 metros de altura, con periodos de 8 a 14 segundos.

Finalmente, el Imhpa indicó que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán en niveles altos a muy altos (6 a 10) en todo el territorio nacional, por lo que recomendó a la población tomar medidas de protección frente a la exposición solar.