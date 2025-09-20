Los Santos rendirá homenaje a la leyenda Dorindo 'El Maestro' Cárdenas con avenida que llevará su nombre

El evento contará con la presencia del propio Dorindo Cárdenas, acompañado de familiares, seguidores y destacados artistas de la música típica, quienes se unirán para celebrar la trayectoria del “Mejor artista de la música típica panameña”, como lo han calificado sus admiradores y colegas.

Los Santos/Para este lunes, a partir de las 4:00 p.m., la provincia de Los Santos se vestirá de fiesta y rendirá homenaje a uno de sus hijos más ilustres: Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez, ícono de la música típica panameña.

En un acto especial, será develado el letrero que oficializa el nombre de la Avenida Dorindo Cárdenas, que recorrerá desde el cruce a Sabana Grande hasta Tonosí, pasando por Macaracas.

El evento contará con la presencia del propio Dorindo Cárdenas, acompañado de familiares, seguidores y destacados artistas de la música típica, quienes se unirán para celebrar la trayectoria del “Mejor artista de la música típica panameña”, como lo han calificado sus admiradores y colegas.

Uno de los organizadores del homenaje, explicó que la designación de la avenida surgió tras un proceso de consultas en la provincia y fue oficializada en Gaceta Oficial. “Este reconocimiento es un sentir del pueblo santeño y del país entero. Dorindo es una figura que trasciende generaciones y fronteras”, afirmó.

La avenida será un símbolo permanente del legado musical del conocido "El Poste de Macano Negro", quien nació en esta misma región y se convirtió en una de las máximas figuras de la música típica en Panamá. Batista destacó que Dorindo recibe este homenaje en vida, algo que lo llena de orgullo y emoción.

“Lo hemos visto entusiasmado, conmovido, incluso con lágrimas al hablar de este reconocimiento. Para él y para su familia significa mucho que el pueblo panameño le brinde este honor mientras puede disfrutarlo”, añadió.

El acto protocolar incluirá presentaciones de músicos locales y amigos de "El Maestro", quienes ofrecerán un espectáculo en honor a su extensa y fructífera carrera.

Con esta designación, Los Santos perpetúa en su geografía el nombre de un artista que no solo marcó la historia de la música típica, sino que también se consolidó como una de las figuras culturales más queridas y respetadas del país.

Con información de Eduardo Javier Vega