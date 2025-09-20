Más de 380 pacientes recibieron atención gratuita durante feria de salud del Minsa en La Chorrera

De acuerdo con el Minsa, en el área de farmacia se procesaron 454 recetas y se entregaron más de 1,100 medicamentos. Además, 119 pacientes que previamente habían sido evaluados en oftalmología recibieron anteojos, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 380 pacientes recibieron atención médica gratuita durante una feria de salud organizada por el Ministerio de Salud (Minsa) el viernes 19 de septiembre en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera.

La jornada, que reunió a cerca de 80 profesionales entre médicos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo, permitió realizar más de 1,600 consultas en distintas especialidades.

Entre los servicios ofrecidos destacaron medicina general, vacunación, orientación nutricional, cardiología pediátrica y de adultos con electrocardiogramas, odontología, oftalmología, optometría, salud sexual y reproductiva con implantes subdérmicos, promoción de la salud, pruebas de VIH y atención farmacéutica.

De acuerdo con el Minsa, en el área de farmacia se procesaron 454 recetas y se entregaron más de 1,100 medicamentos. Además, 119 pacientes que previamente habían sido evaluados en oftalmología recibieron anteojos, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, visitó el hospital durante la feria y también supervisó los trabajos de infraestructura en desarrollo en este centro médico.

“Estamos comprometidos con una salud más cercana, oportuna y digna para todos los panameños. Este tipo de ferias reflejan nuestro trabajo para reducir barreras y llevar atención médica a quienes más lo necesitan”, expresó.