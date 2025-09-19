Idaan suspenderá suministro de agua en Penonomé el próximo martes

La jornada se extenderá de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., lo que implicará la suspensión del servicio de agua potable por seis horas, afectando a cerca de 9,000 usuarios en Penonomé cabecera.

Penonomé, Coclé/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que el próximo martes 23 de septiembre se realizará un mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de Penonomé, en la provincia de Coclé.

La jornada se extenderá de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., lo que implicará la suspensión del servicio de agua por seis horas, afectando a cerca de 9,000 usuarios en Penonomé cabecera.

El director regional del Idaan, Arsenio González, explicó que la medida responde a los efectos de las crecidas repentinas del río Zaratí, principal fuente de abastecimiento de la planta.

Te podría interesar: Río Indio: Inauguran en Capira oficina para agilizar trámites de titulación de tierras

Señaló que el jueves 18 de septiembre registraron un aumento en el caudal y decidieron suspender de manera oportuna la operación para evitar el ingreso de sedimentos que podrían dañar los equipos.

González agregó que, tras una inspección en la fosa de entrada donde se ubica la toma de agua cruda, se determinó que la limpieza programada es necesaria, aunque la situación podría variar según las condiciones del río en los próximos días.

El funcionario destacó que este tipo de suspensiones son inevitables cuando los niveles del río Zaratí aumentan de forma brusca, dado que la prioridad es proteger los equipos de captación y garantizar la calidad del servicio.

Con información de Nathali Reyes