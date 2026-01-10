El colapso de un vertedero en Filipinas deja al menos seis muertos

Alrededor de 50 trabajadores de saneamiento quedaron sepultados bajo los residuos del vertedero de Binaliw, una instalación privada de gestión de residuos situada en la turística ciudad de Cebú.

Manila, Filipinas/Los socorristas intentan este sábado encontrar supervivientes en un vertedero de basuras del centro de Filipinas cuyo colapso el jueves sepultó a decenas de empleados y dejó al menos seis muertos, según un nuevo balance.

Alrededor de 50 trabajadores de saneamiento quedaron sepultados bajo los residuos del vertedero de Binaliw, una instalación privada de gestión de residuos situada en la turística ciudad de Cebú. Según un concejal municipal, los escombros cayeron de una altura equivalente a 20 pisos.

Los socorristas se enfrentan ahora al riesgo de un nuevo desplome mientras se abren paso entre los escombros, dijo el sábado a la AFP una de ellos, identificada como Jo Reyes. "Las operaciones continúan en este momento. Son continuas. Pero de vez en cuando, el vertedero se mueve, y eso detiene temporalmente la operación", aseguró.

Dave Tumulak, responsable de gestión de desastres en Cebú, dijo a AFP que otros dos cuerpos fueron hallados el sábado, lo que eleva el número de muertos a seis, mientras que 32 personas siguen desaparecidas.

"Encontramos otros dos cuerpos, pero no podemos recuperarlos debido a la pesada viga de metal que cayó sobre ellos, así que estamos intentando cortar el metal", declaró.

Fotos publicadas por la policía muestran un enorme montículo de basura en lo alto de una colina. El vertedero afectado procesaba "mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día", según el sitio web de su operador, Prime Integrated Waste Solutions.