De acuerdo con las cifras oficiales, entre el mediodía del 8 de enero y las 6:00 a.m. de este sábado 10 de enero se registró un movimiento vehicular de al menos 45,928 automóviles con dirección hacia el interior del país, reflejando un alto flujo de viajeros que aprovecharon el asueto.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 45 mil vehículos se movilizaron hacia el interior del país durante el fin de semana largo, con motivo del día libre del 9 de enero, Día de los Mártires, informó la Policía Nacional como parte del balance del operativo de tránsito.

De acuerdo con las cifras oficiales, entre el mediodía del 8 de enero y las 6:00 a.m. de este sábado 10 de enero se registró un movimiento vehicular de al menos 45,928 automóviles con dirección hacia el interior del país, reflejando un alto flujo de viajeros que aprovecharon el asueto.

Durante el operativo, las autoridades impusieron un total de 1.754 infracciones de tránsito, entre las que destacan 213 por exceso de velocidad, 444 por desatender las señales de tránsito, 156 por luces no adecuadas, 125 por desacato a la autoridad y 25 casos de embriaguez comprobada.

Te podría interesar: Trabajos de mantenimiento dejarán sin energía eléctrica a varias zonas de la capital y Panamá Oeste este sábado

En cuanto a la movilidad, el tiempo promedio de desplazamiento fue de 50 minutos, mientras que el trayecto desde Nazareno hasta Las Uvas se realizó en alrededor de 46 minutos, según los registros oficiales. Además, el operativo de inversión de carriles culminó a las 2:30 de la tarde.

Miles de personas aprovecharon el fin de semana largo para viajar al interior del país o visitar playas, así como para compartir con familiares, lo que incrementó de forma significativa el tránsito en las principales vías.

Ante el retorno progresivo de los viajeros, las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar las señalizaciones y mantener la paciencia.