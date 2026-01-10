¿Planeas ir a la playa este fin de semana? Autoridades emiten aviso de vigilancia por mar picado en el Pacífico

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones marítimas estarán marcadas por vientos intensos y mar picado, producto del ajuste del gradiente de presión generado por la interacción de sistemas de alta presión en el Atlántico y una baja presión semipermanente entre Panamá y Colombia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de vigilancia por la intensificación del viento y el incremento del oleaje en el litoral Pacífico panameño fue emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), con vigencia desde la madrugada de este sábado 10 hasta la noche del martes 13 de enero.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones marítimas estarán marcadas por vientos intensos y mar picado, producto del ajuste del gradiente de presión generado por la interacción de sistemas de alta presión en el Atlántico y una baja presión semipermanente entre Panamá y Colombia.

En el Pacífico Occidental, específicamente en Chiriquí, se esperan olas entre 0.5 y 1.0 metros, con vientos de hasta 30 km/h y periodos de ola entre 12 y 13 segundos, condiciones que, aunque moderadas, requieren vigilancia.

Para el Pacífico Central, que incluye el sur de Veraguas y la península de Azuero, se prevé oleaje de entre 1.0 y 1.6 metros, acompañado de vientos más intensos, entre 30 y 40 km/h, lo que representa condiciones adversas para bañistas y embarcaciones pequeñas.

En el Pacífico Oriental, particularmente en el Golfo de Panamá y Darién, también se anticipan olas de 1.0 a 1.6 metros, con vientos que podrían alcanzar los 40 km/h, elevando el riesgo para pescadores artesanales y actividades recreativas en el mar.

Las autoridades indicaron que, aunque en algunos sectores podrían registrarse condiciones favorables para la navegación, en otros se mantendrán escenarios que exigen precaución, sobre todo para botes artesanales y personas que acuden a playas. Ante este panorama, se recomienda extremar las medidas de seguridad, atender los avisos oficiales y evitar exponerse a condiciones marítimas peligrosas, mientras se mantenga vigente el aviso de vigilancia.