Clima en Panamá: prevén aguaceros aislados y lluvias dispersas en varias regiones del país este sábado

Según el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se prevén lluvias aisladas a lo largo del día, sin descartar episodios puntuales en distintos sectores de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/Aguaceros aislados en el golfo de Panamá y lluvias dispersas en la vertiente del Caribe y el oriente del Pacífico podrían registrarse este sábado 10 de enero, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Según el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se prevén lluvias aisladas a lo largo del día, sin descartar episodios puntuales en distintos sectores de la región. En tanto, en la vertiente del Pacífico, durante la mañana se esperan aguaceros aislados en el golfo de Panamá, así como lluvias ocasionales en áreas de Darién y el este de la provincia de Panamá.

Para la tarde, el pronóstico indica aguaceros entre aislados y dispersos, con probabilidad de actividad eléctrica en Darién y el este del país, además de nublados ocasionales con chubascos aislados en Panamá, Panamá Oeste, zonas montañosas de Azuero, el sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí.

Durante la noche, persistirían aguaceros aislados en el golfo de Panamá y costas de Darién, mientras que existe probabilidad de lluvias aisladas en sectores de Panamá, áreas montañosas de Panamá Oeste y Coclé, así como en algunas zonas bajas de Chiriquí. En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se esperan valores entre 28°C y 34°C.

Respecto a los vientos, predominarán corrientes del Noroeste a Noreste, con velocidades de hasta 35 km/h en sectores marítimos del Caribe, el golfo de Panamá, provincias centrales y Coclé.

En áreas como Guna Yala, Colón, Panamá y Panamá Oeste, los vientos alcanzarán hasta 25 km/h, mientras que en el resto del territorio nacional serán inferiores a 15 km/h, con vientos variables menores de 10 km/h en Darién. En horas de la tarde, se esperan intervalos del Suroeste a Oeste en Chiriquí y el sur de Veraguas, con velocidades de hasta 20 km/h.

En el ámbito marítimo, el Caribe presenta condiciones de advertencia, con olas entre 1.3 y 2.4 metros de altura y periodos de 6 a 9 segundos. En el litoral del Pacífico, las olas oscilarán entre 0.4 y 1.2 metros, con periodos de 12 a 14 segundos, bajo condiciones de mar picado.

Finalmente, el Imhpa advirtió que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles altos y muy altos, con valores entre 6 y 10, por lo que se recomienda extremar las medidas de protección solar.