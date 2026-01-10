Francia cambia fecha del G7 para que Trump pueda asistir

Trump, por su 80 cumpleaños, está organizando una pelea de artes marciales mixtas en la Casa Blanca. Será el 14 de junio.

Francia cambió las fechas de la próxima Cumbre del G7 para que el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda asistir, según confirmó la Casa Blanca a la AFP.

"Nuestros socios creen que la participación del presidente Trump a la Cumbre del G7 es esencial", dijo un funcionario del gobierno estadounidense a la AFP, en referencia a un reporte del medio digital Politico sobre el cambio de fechas.

Inicialmente programada para realizarse entre el 14 y el 16 de junio, el encuentro de los líderes de las siete potencias económicas ahora será del 15 al 17 del mismo mes en Évian-les-Bains (Francia).

Un representante del presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que el cambio de fecha es "el resultado de consultas con todos los miembros del G7".

El Grupo de los Siete está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

La presidencia del grupo es asumida rotatoriamente cada año por unos de sus miembros, encargado de la organización de las cumbres y de las reuniones de ministros.