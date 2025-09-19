Río Indio: Inauguran en Capira oficina para agilizar trámites de titulación de tierras

Capira, Panamá Oeste/La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) ha inaugurado una oficina en el distrito de Capira para agilizar los trámites de titulación de tierras en la cuenca de río Indio. Esta iniciativa, que se ha declarado de interés nacional, busca formalizar la propiedad de miles de familias en la región.

La oficina, ubicada en Capira, estará abierta al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. Según Anati, el objetivo principal es brindar asesoría especializada a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y soporte técnico para el levantamiento catastral en la zona. Este proceso, que incluye la visita de topógrafos y la creación de planos, se realiza sin costo alguno para los residentes, eliminando la necesidad de pagar abogados o agrimensores.

“Ahora mismo estamos enfocados en que las personas que ahí habitan tengan las puertas abiertas para que logremos entrar, para que les hagamos los levantamientos, sin un costo; de hecho, no tienen que pagar abogados, agrimensores, ni topógrafos que les levanten los planos. Todo eso nos estamos encargando en la Anati, con ese apoyo técnico que estamos mencionando”, señaló Andrés Pagés, administrador de la entidad.

En tanto que John Langman, de la oficina de proyectos hídricos de ACP, manifestó: “En efecto, se han ganado ese derecho, pero que hasta ahora no han tenido la oportunidad de tener de una manera formal ese acceso a lo que es justamente de ellos. Y esta oficina va a facilitar ese proceso. Hay una consideración de la Anati, por ejemplo, un decreto que establece la prioridad del proyecto de titulación en la cuenca de río Indio en función de que este es un proyecto de interés nacional”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la primera fase de levantamiento catastral. La cuenca del río Indio abarca un área de 58,000 hectáreas en las provincias de Panamá Oeste, Coclé y Colón. Se espera que más de 3,000 propiedades pasen de ser un derecho posesorio a un título de propiedad legal.

Hasta la fecha, Anati ha otorgado cerca de 20,000 títulos de propiedad dentro de la cuenca del canal de Panamá.

Con información de Yiniva Caballero