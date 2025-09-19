Ifarhu: Cae representante de Barrio Colón por investigaciones de auxilios económicos

Ciudad de Panamá, Panamá/El actual representante del corregimiento de Barrio Colón, en La Chorrera, Héctor Sambrano fue aprehendido este viernes en el marco de la Operación Retorno 2.0, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí.

Puede leer: Ifarhu reactivaría auxilios económicos en el 2026, pero con nuevos criterios y posible cambio de nombre

El edil, quien previamente se desempeñó como funcionario del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), es señalado junto a otro exfuncionario de la institución por presunta vinculación en delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, relacionados con la entrega de auxilios económicos.

Sambrano, que se desempeñó como director de Becas y Asistencia Educativa habría sido aprehendido en Carrasquilla, según datos de la Fiscalía Anticorrupción. Mientras que en Chiriquí fue aprehendida la exdirectora de Finanzas, integrantes de la Comisión Evaluadora, quienes presuntamente permitieron la aprobación de auxilios económicos.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías, para las audiencias correspondientes.

La operación incluyó tres diligencias de allanamientos, en las que se decomisaron indicios posiblemente asociados a las investigaciones en curso, según informaron las autoridades.

Con esta acción, el Ministerio Público busca desarticular un grupo delictivo conformado por exfuncionarios del IFARHU que, de acuerdo con las pesquisas, habrían aprovechado su posición para manipular recursos destinados a programas de apoyo económico.

Como se recordará, el MP mantiene tres investigaciones abiertas sobre los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Estos $155 millones provienen de 6,977 ayudas que actualmente están bajo investigación.

Las fiscales detallaron que la primera investigación involucra el período 2019-2020, con un total de 2,774 auxilios económicos por un monto superior a 61 millones de dólares. La segunda investigación está relacionada con la entrega de 4,203 auxilios económicos, realizados entre 2021 y 2022, por un monto de 94 millones de dólares.

La tercera investigación se centra en la entrega de auxilios que no contaban con respaldo presupuestario.

También: Auxilios económicos Ifarhu: pesquisas del Ministerio Público alcanzan los $155 millones

Como ya ha informado TVN, en este contexto se han solicitado asistencias internacionales para verificar la situación de algunos beneficiarios en el extranjero. Este medio conoció que se han enviado solicitudes de cooperación a Estados Unidos, España y Reino Unido.

Por este caso, se mantiene detenido el exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses.