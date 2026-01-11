EN VIVO | Resultados del sorteo de la lotería del domingo 11 de enero de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 11 de enero de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Anfora de la Lotería
Anfora de la Lotería / TVN

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 11 de enero de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 4259

Letras: BADD

Serie: 3

Folio: 12

Segundo premio: 653

Tercer premio:

