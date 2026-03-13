Aprehenden a sospechoso del homicidio de un comerciante en Chitré

El hecho ha causado consternación en la comunidad india residente en Chitré.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad extranjera, supuestamente vinculado con el homicidio de un comerciante en Chitré el pasado miércoles.

De acuerdo con Fernández, la línea de investigación que se estableció los ha conducido a establecer como sospechoso a una persona de nacionalidad venezolana, quien fue capturado en la ciudad de Panamá.

Agregó que las investigaciones continúan para establecer el móvil que terminó con la vida de este comerciante originario de India, pero que tenía varios años residiendo en la ciudad de Chitré.

El pasado miércoles en horas de la mañana, un hombre de la India fue asesinado en un local comercial ubicado en una plaza comercial ubicada entre la vía Circunvalación de Chitré.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, de unos 37 años de edad, habría recibido varios impactos de bala, quedando tendida en la entrada del local comercial donde fue atacado.

Max Ahir, familiar de la víctima, contó que el hombre se había establecido en Panamá con su familia, su esposa y dos hijos, hace unos 25 años.

El hecho ha causado consternación en la comunidad india residente en Chitré.