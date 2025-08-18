Ifarhu reactivaría auxilios económicos en el 2026, pero con nuevos criterios y posible cambio de nombre

Panamá/El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, aclaró este lunes que el programa de auxilios económicos no ha desaparecido, aunque no se ha otorgado durante este período. Explicó que se trata de un subprograma que contará con presupuesto en el año 2026.

El director del Ifarhu sostuvo que los auxilios han cambiado en su estructura. “En esencia los auxilios han sido modificados. Ahora hay una evaluación socioeconómica que antes no se hacía. En esencia van a estar porque es un subprograma que conlleva otros sub subprogramas. Por ejemplo, de puesto distinguido, son estudiantes que se gradúan en los primeros puestos de promoción”, dijo.

Agregó que, además de los convenios educativos y becas de excelencia, los auxilios también se otorgarán mediante concursos, con el fin de atender a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

“No todo es excelencia, sino también hay población en condiciones de vulnerabilidad que requiere hacerse las evaluaciones socioeconómicas”.

Godoy indicó que el programa podría cambiar de nombre en el marco de la discusión legislativa. “Estamos esperando que la comisión le haga la reestructuración y se le pueda dar un nombre acorde con la realidad, porque el concepto de auxilio no estaba orientado a las poblaciones vulnerables, sino que era un mecanismo que tenía la institución para honrar aquellas carreras que requiere y demanda el país”.

Consultado sobre si los auxilios estarán incluidos en el presupuesto del próximo año, respondió:

Sí, sí se contempla y automáticamente da la opción. El tema es ver los recursos disponibles hasta dónde alcanza”.

Actualmente no hay recursos asignados a este programa. Sin embargo, recordó que en años anteriores los subprogramas vinculados a auxilios representaban un desembolso superior a 6 millones de dólares anuales, entre ellos los concursos de oratoria, TalentPro y convenios como el del Ministerio de Salud y el Ifarhu.

Otros programas

El director también se refirió a las deudas acumuladas en becas de vigencias anteriores. Señaló que el Ifarhu trabaja en “poner la casa en orden”, con pagos pendientes a más de 153 mil jóvenes desde 2020. Además, explicó que en el programa Pase-U, coordinado con el Ministerio de Educación, se detectaron más de 60 mil inconsistencias en el primer pago, lo que ha obligado a realizar depuraciones antes de continuar con los desembolsos.

Godoy aseguró que la meta de la institución es regularizar el calendario de pagos y, a partir de 2026, garantizar que los auxilios —aunque bajo otro nombre— continúen como un mecanismo de apoyo para estudiantes en excelencia académica y en situación de vulnerabilidad.

La subcomisión

Durante su participación en la subcomisión de Educación de la Asamblea, donde se analizaron proyectos de ley relacionados con la institución, el debate también se centró en los límites legales de publicar información de beneficiarios menores de edad, debido a la Ley de Protección de Datos. Otros, como el ministerio de Educación pidió adecuaciones con respecto a las carreras a las que se le otorgan becas.

Por su parte, Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, dijo que está de acuerdo con varios de los planteamientos vertidos en esa instancia y que se transparente el tema d a quién se le otorga becas en el país y en qué carreras.

Con información de María De Gracia.