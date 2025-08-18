Comisión de Presupuesto de la Asamblea recibirá este miércoles el proyecto 2026

Durante la sustentación, Chapman explicará cómo fue formulado el presupuesto y cuáles son las necesidades consideradas para las diferentes entidades del Estado en la vigencia del próximo año.

Ciudad de Panamá/Este miércoles 20 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentará ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto general del Estado para 2026, que asciende a 34,901 millones de dólares, es decir, más de 4,000 millones adicionales respecto al presupuesto vigente de 30,111 millones de dólares.

Durante la sustentación, Chapman explicará cómo fue formulado el presupuesto y cuáles son las necesidades consideradas para las diferentes entidades del Estado en la vigencia del próximo año. En este espacio, los diputados podrán plantear sus inquietudes y cuestionamientos.

Según lo establecido en el calendario, las vistas presupuestarias iniciarán el lunes 25 de agosto, instancia en la que las más de 96 instituciones del Estado deberán sustentar sus aspiraciones y justificar las partidas asignadas.

La diputada de Vamos e integrante de la Comisión de Presupuesto, Janine Prado, habló sobre la importancia del proceso.

“Yo creo que, sin lugar a dudas, es la ley más importante que se discute en la Asamblea Nacional cada año y, en este caso, vamos a poder tener ese intercambio para poder cuestionar temas generales, toda vez que el próximo lunes 25 es que da inicio esas vistas presupuestarias tan importantes, porque ahí se analiza institución por institución y, de alguna manera, el año pasado, que se vieron suspendidas, pues vimos cómo pasó agachado, por ejemplo, el aumento salarial de los magistrados”.

Prado adelantó que los diputados tienen “innumerables cuestionamientos” al presupuesto y que esperan respuestas claras del ministro Chapman.

El proyecto fue presentado en julio pasado en el pleno de la Asamblea Nacional por el Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez sustentado por el titular de la cartera, arrancará el ciclo de vistas presupuestarias donde cada institución deberá defender su presupuesto para 2026.

