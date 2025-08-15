Asamblea iniciará vistas presupuestarias el 25 de agosto para analizar proyecto de $34,901 millones

De acuerdo con el presidente de esa Comisión, el diputado Eduardo Vásquez esa instancia legislativa se reuniría el lunes para definir la metodología de trabajo que usarán para analizar en primer debate el presupuesto, que asciende a $34,901 millones.

Panamá/El presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2026 sería presentado a la Asamblea Nacional la próxima semana.

De acuerdo con el presidente de esa Comisión, el diputado Eduardo Vásquez esa instancia legislativa se reuniría el lunes para definir la metodología de trabajo que usarán para analizar en primer debate el presupuesto, que asciende a $34,901 millones.

Será el miércoles cuando el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman presente el presupuesto a las 10:00 a.m.. Luego la Comisión arrancaría a analizar varios traslados de partidas de diferentes instituciones.

Vásquez indicó a este medio que será el lunes 25 de agosto, cuando se arranquen con las vistas presupuestarias. En su momento, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera indicó que las vistas iniciaban este lunes, sin embrago, se conoció que se equivocó al declarar a los medios.

Ante la consulta de si el tiempo alcanzará para analizar el presupuesto de todas las instituciones en la vistas presupuestarias, debido a la tardanza que hubo con la instalación de las comisiones, a pesar de que el MEF entregó a tiempo el presupuesto a la Asamblea.

En ese sentido, Vásquez explicó que, es precisamente, por ello, que "queremos armar la metodología de trabajo lunes, hay artículos dentro del reglamento donde llevan a los diputados a hablar puntualmente de los traslados o en su caso de las vistas pero cada uno quiere hablar lógicamente al no ver su área incluida en los diferentes presupuestos, es controlar el debate en el marco del respeto los tiempos y ser lo suficientemente responsable para entender que necesitamos agilizar para que las diferentes instituciones empiecen a hacer el trabajo".

La propuesta de presupuesto refleja el impacto de una deuda que creció 73% desde 2019. En entrevista con TVN Chapman reconoció que se trata de una cifra elevada, pero defendió su necesidad para impulsar el desarrollo del país, detallando que de 31,000 millones de dólares en diciembre de 2019, la deuda saltó a 53,000 millones al cierre de 2024. Hoy alcanza los 56,000 millones.

Mientras que el déficit fiscal seguirá una trayectoria descendente: de 6,400 millones en 2024, pasará a 3,600 millones este año y poco más de 3,200 millones en 2026.

Las proyecciones económicas destacan crecimiento nominal del 5% y real del 4%, casi el doble del 2.2% que proyecta el Fondo Monetario Internacional para la economía mundial. "Nuestra misión es crear más empleos", manifestó Chapman, quien considera el crecimiento económico fundamental para generar empleo y aumentar los ingresos.