Nestlé comprará leche a productores nacionales, confirma el presidente Mulino

Chiriquí/Con humo blanco culminaron las conversaciones del Ejecutivo con la empresa Nestlé, luego que esta última acordara continuar con la compra de leche a los productores nacionales.

El anuncio se hace un día después de la advertencia del mandatario, José Raúl Mulino, a la compañía, quien en su conferencia de este jueves dijo que “si no compran leche nacional, no importan, sencillo”.

En su conferencia, Mulino también pidió al Ministerio de Salud que trabaje en una normativa que obligue a los comercios a informar si los productos “no están hechos con queso real, queso de verdad, leche real y a llamar las cosas por su nombre en favor del consumidor. El que quiere comprar un producto con leche falsa, esa es una libertad de cada quien comer lo que le parezca”.

Los productores venían quejándose y advirtiendo que se están dejando de comprar unos 16 mil litros de leche, lo que perjudicará a más de 400 productores agropecuarios, principalmente dedicados a la leche grado C.

Precisamente, fue el presidente Mulino quien anunció a los medios el acuerdo.

La Nestlé va a comprar la leche. El ministro [Julio] Moltó estaba desde temprano esta mañana con ellos y me escribió justo cuando venía volando para acá, de que hubo humo blanco, como dicen. Y ellos van a hacer lo propio para comprar la leche”, dijo.

Añadió que “a lo mejor van a producir un nuevo producto, valga la redundancia. Pero va a comprarle la leche a nuestros productores, lo cual me alegra mucho. Estamos hablando de la leche grado C”.

El mandatario, quien se encuentra en una gira en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, señaló que no le agradece a la Nestlé, pero sí se lo reconoce.

Es una empresa y está ahí para ganar plata, no para perder plata, pero tampoco para crear una zona de estrés innecesario en nuestra zona de productores de leche, que justamente es en esa área: Azuero, Coclé. Se produce mucha leche, así que me alegro anunciarlo y es la primicia de esta visita”.

Con información de Demetrio Ábrego.