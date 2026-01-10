Lotería Fiscal: Ministerio de Economía planifica algunas actualizaciones para próximos sorteos

Ciudad de Panamá/Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planifican algunas actualizaciones para la Lotería Fiscal.

La iniciativa que busca reducir la evasión fiscal en el país ha superado las expectativas, según el propio ministro de Economía y Finanzas (MEF); es por ello que trabajan en algunas actualizaciones que podrían dar más oportunidades a los panameños de participar y de hacer el sorteo de una manera más recurrente.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, la recaudación del IITBMS se ha disparado y la inversión en premios ha tenido un rendimiento muy alto.

Chapman indicó que alguna de las actualizaciones podría ser realizar una versión digital para las personas que reciben las facturas en este formato.

Te puede interesar: Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del tercer sorteo

También piden incrementar los puntos de recolección de facturas y llevarlos a diferentes zonas del país…

Ya se anunció que el primer sorteo del 2026 de la Lotería Fiscal será el próximo 26 de febrero. El cierre de las urnas será el 19 del mismo mes.

Con información de Jorge Quirós.