Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del tercer sorteo

Ciudad de Panamá, Panamá/El tercer sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se realizó este jueves 30 de diciembre, con un total de 110 mil dólares en premios distribuidos entre los consumidores participantes.

3 millones de facturas fiscales fueron entregadas para este sorteo.

Los sobres se depositaron en los buzones a nivel nacional. Además de los niños encargados de revolver los sobres dentro de la piscina, también fueron autorizados adultos para ayudar a revolver debido a la cantidad de sobres que participan. Esta situación fue cuestionada por algunos contribuyentes que presenciaron el sorteo, quienes alegaron que los sobres de la parte inferior no fueron tomados en cuenta.

El programa, creado para fomentar la cultura tributaria y contrarrestar la evasión fiscal, busca premiar a los contribuyentes que solicitan sus facturas al momento de realizar compras o contratar servicios. Los participantes debían depositar sus facturas en sobres habilitados por la DGI para optar por uno de los 25 premios sorteados en esta segunda edición; el orden de la premiación se realizó de la siguiente manera:

5 ganadores de 10,000 dólares

10 ganadores de 5,000 dólares

10 ganadores de 1,000 dólares

Ganadores de $10,000

Ricardo Gabriel Ortega, residente en Capira. Clarissa Calderón, residente en La Chorrera. Katherine Bethancourt López, residente en La Chorrera. Magaly Córdoba, La Fontana, Chanis. Joshua Tejada, Colón.

Ganadores de $5,000

Janet Crespo, Herrera. Amanda Beltrán, Villa Lorena. Noreida Edith Vásquez Hernández, Torrijos Carter. Alejandra Gallardo, Arraiján. Itzia Judith Constantino Aizprúa, Villa Zaíta. Yasiley López, Villa Carmen, Capira. Ana Ramos, La Chorrera. Diana Urriola, Ancón, Panamá. Luis Antonio Ríos Quintero, Panamá Jorbalinda Matius, La Chorrera.

Ganadores de $1,000