Jardín Botánico Summit tendrá un calendario con múltiples actividades para este verano

Ciudad de Panamá/Aprovechando el verano y las vacaciones escolares, en el Jardín Botánico Summit tendrán un calendario con múltiples actividades para toda la familia.

Las actividades van desde simplemente disfrutar el entorno natural y relajarse hasta actividades un poco más fuera de lo cotidiano, pero seguras, para aquellos a los que les gusten las aventuras extremas.

Muchas familias llegaron este sábado al Jardín Botánico Summit; algunos volvían, pero otros llegaban a descubrir el sitio por primera vez.

También han desarrollado un nuevo programa de experiencias inmersivas donde los visitantes pueden tener contacto con las guacamayas, verlas de cerca, mientras guías del parque van compartiendo información.

El próximo fin de semana habrá zona de agua inflables, pasillo gastronómico, juegos, dinámicas educativas, ruta de la aventura y stands informativos enfocados en la campaña cero plásticos en áreas y parques protegidos.

Para el 24 y 25 harán Eco Summit, con actividades didácticas y una jornada de reciclaje.

Y para el cierre de mes, se hará Acampemos Summit 2026, desde el 30 de enero al 1 de febrero.

El horario del Jardín Botánico Summit es de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Con información de Jorge Quirós.