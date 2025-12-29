Summit prohibirá plásticos desechables y foam a partir de 2026

Ciudad de Panamá/El Jardín Botánico y Parque Recreativo Summit anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, se sumará a la prohibición del ingreso, uso, venta o entrega gratuita de botellas plásticas desechables y productos de poliestireno (foam), como vasos, platos y cubiertos, dentro de sus instalaciones.

La medida responde a la Resolución DM-0496-2025, emitida por el Ministerio de Ambiente el 30 de octubre de 2025, y se sustenta en el hecho de que el parque se encuentra dentro del Parque Nacional Soberanía y la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, áreas consideradas protegidas.

“Esta condición conlleva la responsabilidad de aplicar las normativas ambientales vigentes, siempre con el objetivo de preservar nuestros ecosistemas y garantizar su disfrute para las futuras generaciones”, indicó la administración del parque.

Con esta iniciativa, Summit busca reforzar la conciencia ambiental entre los visitantes, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la reducción de residuos y a la protección de la biodiversidad.

La entidad exhortó al público a adoptar alternativas reutilizables y sostenibles durante su visita, como parte del compromiso colectivo con la conservación del entorno natural.