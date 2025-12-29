Summit prohibirá plásticos desechables y foam a partir de 2026

Summit busca reforzar la conciencia ambiental entre los visitantes, promoviendo prácticas responsables.

Summit Parque
Summit Parque / Cortesía Parque Summit
Danna Durán - Periodista
29 de diciembre 2025 - 16:02

Ciudad de Panamá/El Jardín Botánico y Parque Recreativo Summit anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, se sumará a la prohibición del ingreso, uso, venta o entrega gratuita de botellas plásticas desechables y productos de poliestireno (foam), como vasos, platos y cubiertos, dentro de sus instalaciones.

La medida responde a la Resolución DM-0496-2025, emitida por el Ministerio de Ambiente el 30 de octubre de 2025, y se sustenta en el hecho de que el parque se encuentra dentro del Parque Nacional Soberanía y la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, áreas consideradas protegidas.

🔗Puedes leer: Piden a turistas cumplir medidas ambientales en áreas protegidas en Chiriquí

“Esta condición conlleva la responsabilidad de aplicar las normativas ambientales vigentes, siempre con el objetivo de preservar nuestros ecosistemas y garantizar su disfrute para las futuras generaciones”, indicó la administración del parque.

Con esta iniciativa, Summit busca reforzar la conciencia ambiental entre los visitantes, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la reducción de residuos y a la protección de la biodiversidad.

La entidad exhortó al público a adoptar alternativas reutilizables y sostenibles durante su visita, como parte del compromiso colectivo con la conservación del entorno natural.

Noticias relacionadas

Águila harpía 'Panamá' celebró su cumpleaños número 16 en el Parque Summit Parque Summit es acreditado como el primer Jardín Botánico de Panamá

Temas relacionados

Parque Summit manejo de los desechos plástico
Si te lo perdiste
Lo último
stats