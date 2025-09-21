Águila harpía 'Panamá' celebró su cumpleaños número 16 en el Parque Summit

La actividad rindió homenaje a la llamada “Voz viva del bosque” y reunió a familias y visitantes alrededor del Centro de Visitantes para participar en el tradicional cantado de cumpleaños.

Ciudad de Panamá, Panamá/La emblemática águila harpía “Panamá”, símbolo nacional y embajadora de la conservación, celebró este domingo 21 de septiembre su cumpleaños número 16 en el Jardín Botánico Summit. La jornada, organizada por la Alcaldía de Panamá, se desarrolló desde las 9:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

La actividad rindió homenaje a la llamada “Voz viva del bosque” y reunió a familias y visitantes alrededor del Centro de Visitantes para participar en el tradicional cantado de cumpleaños, una celebración que cada año convoca a cientos de admiradores de esta majestuosa especie.

El Jardín Botánico Summit ofreció un variado programa cultural y recreativo para toda la familia, que incluyó:

Zona cultural y gastronómica , con sabores típicos y expresiones artísticas.

, con sabores típicos y expresiones artísticas. Summit Extremo , con tirolesa, parque de cuerdas y pared de escalar.

, con tirolesa, parque de cuerdas y pared de escalar. Zona Agua, con inflables y deslizadores acuáticos para los niños, donde se recomendó llevar toalla y ropa de cambio.

Asimismo, los visitantes tuvieron la oportunidad de adquirir la colección de peluches de la biodiversidad de Panamá y artículos conmemorativos del águila harpía, además de apreciar una exhibición fotográfica que narró la historia y evolución de “Panamá”, desde su llegada al parque hasta su permanencia como residente emblemática.

El Patronato Amigos del Águila Harpía también se sumó a la conmemoración, reforzando el mensaje de protección, preservación y respeto al medio ambiente.

Con información de Meredith Serracín