Coclé celebró la tercera edición del 'Pianotón' con jóvenes talentos de todo el país

Coclé/La provincia de Coclé fue escenario de la tercera edición del "Pianotón", una actividad cultural que reunió a 27 jóvenes pianistas provenientes de diferentes distritos de la región y de otras provincias, como Veraguas.

El evento se consolida como un espacio de formación, intercambio y promoción del talento musical en el interior del país. Elda Alvarado, organizadora de la actividad, destacó que el Pianotón busca sensibilizar a las familias y a la comunidad sobre la importancia de la música como herramienta de transformación social.

“Queremos que la cultura del piano siga creciendo, que más personas se sensibilicen con este arte. Hoy contamos con niños desde los seis años hasta jóvenes que, con disciplina y entusiasmo, han demostrado un enorme talento”, expresó. El evento, que en Panamá se realiza desde 2013 gracias a la Asociación de Pianistas, ha posicionado a Coclé como un referente cultural en la promoción del piano.

Susana Castillo, una joven pianista proveniente de Santiago, compartió su experiencia durante la jornada: “Me parece que este Pianotón fue muy bonito. Toqué una variación de la obra Evocación en el Lago de los Cisnes, compuesta por mi papá. El piano es una forma de aprender cultura y aprovechar nuestro tiempo de manera positiva”, señaló.

Otro de los participantes interpretó la pieza Piratas del Caribe. Para él, el piano representa disciplina y motivación. Padres y docentes resaltaron el valor del Pianotón como una iniciativa que fortalece el desarrollo integral de los jóvenes. José Castillo, asistente al evento, destacó la importancia de estas actividades para el futuro de la juventud.

“Incluir a los niños en la música enriquece el alma, los motiva y les da un sentido de logro. Verlos hoy en el escenario es una inspiración para todos y un ejemplo positivo para el país”, manifestó.

Con información de Nathali Reyes