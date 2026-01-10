Aprehenden a dos sospechosos por homicidio y privación de libertad en Penonomé

Penonomé, Coclé/La Fiscalía Regional de Coclé aprehendió a dos personas, un hombre y una mujer, presuntamente vinculadas a un caso de homicidio agravado, robo agravado, asociación ilícita y privación de libertad, en perjuicio de un hombre de aproximadamente 70 años, ocurrido en el distrito de Penonomé.

El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado la noche del viernes 9 de enero, alrededor de las 11:00 p.m., en el sector de Lajas, específicamente en los terrenos donde se ubican las eólicas del corregimiento de El Coco. Se trataba de un área apartada y con escasa iluminación, según informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Daniel Sáenz Cortez, residente en Villas de Llano Marín. De acuerdo con datos oficiales, sus familiares habían presentado una denuncia por desaparición ante la Fiscalía Regional de Coclé desde el pasado 7 de enero, al no conocer su paradero.

Tras el hallazgo, las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples golpes, por lo que se presume que se trató de un hecho violento. Equipos del Ministerio Público y de Criminalística se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias correspondientes.

Como parte de las investigaciones, se logró la aprehensión de dos personas que figuran como sospechosas de estar presuntamente involucradas en este crimen. Ambos serán presentados en las próximas horas ante un juez de garantías, donde se les imputarán cargos.

La Fiscalía informó que la investigación se mantiene en desarrollo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el grado de participación de los implicados.