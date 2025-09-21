Investigaciones científicas en el Parque Nacional Coiba revelan claves sobre biodiversidad y conectividad marina

Los distintos estudios coinciden en señalar al Parque Nacional Coiba como un laboratorio natural único, cuya biodiversidad y procesos ecológicos aportan información esencial para la ciencia y la conservación marina.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Mes de los Océanos, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) presentó, en días pasados, los resultados de diversas investigaciones desarrolladas en el Parque Nacional Coiba (PNC), un área protegida de importancia mundial que alberga una de las mayores biodiversidades marinas de la región.

Primer registro de parámetros fisicoquímicos

El Dr. Jhonny Correa, docente investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), destacó que, pese a la relevancia ecológica de Coiba, hasta hace poco no existía un registro oficial de los parámetros fisicoquímicos del medio marino.

Un estudio realizado entre 2023 y 2024 incluyó ocho giras científicas en la zona este de la isla, lo que permitió generar el primer registro detallado de las condiciones de la columna de agua a distintas profundidades. En laboratorio se determinaron también las concentraciones de nutrientes marinos como nitratos, fosfatos y silicatos.

Los resultados constituyen una referencia de un ambiente poco alterado por la actividad humana y permiten comprender mejor la dinámica de los ecosistemas marinos locales.

Ecosistema marino en fase de desarrollo temprano

La Dra. Miryam Venegas-Anaya, también de la UTP, presentó el estudio “La estructura trófica y el funcionamiento de un ecosistema marino protegido tropical: el caso del Parque Nacional Coiba”.

Este análisis, realizado entre 2021 y 2022, modeló la dinámica del ecosistema costero del PNC a partir de 42 grupos funcionales. Los resultados muestran que el sistema se encuentra en una fase temprana de desarrollo, con desequilibrios energéticos y una eficiencia moderada en la conversión de energía en biomasa.

Si bien se observó una fuerte conectividad en los niveles tróficos bajos, la escasa representación de niveles superiores evidencia vulnerabilidades frente a amenazas externas. Los investigadores recomendaron implementar estrategias de manejo dirigidas a proteger los grupos más frágiles.

Seis años de monitoreo de agregaciones reproductivas

El profesor Ángel Vega, de la Universidad de Panamá y director del Ccimbio-CRUV, presentó los resultados de un monitoreo de seis años sobre las agregaciones reproductivas de peces en Coiba.

Estos eventos, reportados por primera vez en 2012 para el Pacífico Oriental Tropical, corresponden a la reproducción masiva de especies como pargos seda y mancha. Desde 2020, se ha confirmado que al menos siete especies utilizan este mecanismo en tres sitios dentro del PNC y uno en las Islas Secas.

El estudio vincula los desoves con el comportamiento oceanográfico del Golfo de Chiriquí y advierte que el aumento de la pesca durante estos periodos puede poner en riesgo la supervivencia de las especies. Los hallazgos ofrecen insumos clave para los planes de ordenamiento pesquero en la región.

Tortugas y tiburones: especies indicadoras de conectividad

El investigador Erasmo Sánchez, del Ccimbio-CRUV, expuso los avances del proyecto “Un viaje a través del océano, tecnología y conservación”.

La investigación utilizó marcas satelitales para rastrear a 12 tortugas verdes (Chelonia mydas) y 12 tiburones martillo comunes (Sphyrna lewini) en Coiba e Isla Cébaco. Los resultados mostraron que estas especies se desplazan tanto en áreas protegidas de Panamá como en sitios de Costa Rica, Colombia y Ecuador, lo que confirma la existencia de una conectividad ecológica a escala regional en el Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical.

Este proyecto, coejecutado con Fundación MarViva y la Federación de Pescadores Artesanales del Área de Influencia del PNC (Fepacoiba), contó con financiamiento internacional de Shark Conservation Fund y PEW Bertarelli Ocean Legacy.

Coiba: un laboratorio natural de alcance regional

Los distintos estudios coinciden en señalar al Parque Nacional Coiba como un laboratorio natural único, cuya biodiversidad y procesos ecológicos aportan información esencial para la ciencia y la conservación marina.

No obstante, los especialistas advierten que este patrimonio enfrenta vulnerabilidades que exigen estrategias de manejo sostenido, inversión en investigación y cooperación regional para garantizar la protección de sus ecosistemas a largo plazo.