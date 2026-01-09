Béisbol Juvenil 2026 calendario| Estos son los juegos para hoy viernes 9 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Los Santos vs Panamá Oeste, el sábado 10 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La actividad en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa este viernes luego de la pausa tomada por todos los equipos según lo establecido en el calendario de partidos.

A pesar de que es un día de duelo nacional en Panamá, por motivo de la conmemoración de la gesta del 9 de enero de 1964, se han programado seis partidos que iniciarán simultáneamente a las 6:00 p.m. Esos juegos son los siguientes:

Bocas del Toro vs Panamá Este

Después de cinco partido jugados como locales, los 'Tortugueros' bocatoreños hacen su primera visita del torneo. Su primera parada será en el estadio José De La Luz Thompson de Chepo donde les esperan los 'Potros' de Panamá Este.

Ambos equipos poseen récord de tres victorias y dos derrotas por lo que necesitan ganar para subir en la tabla de posiciones.

Coclé vs Herrera

Después de ver la luz triunfo, luego de un arranque negativo de tres derrotas consecutivas, los herreranos llegan a su casa, el estadio Claudio Nieto de Monagrillo, donde se enfrentarán a los coclesanos, campeones defensores de la categoría.

Herrera tratará de sumar una victoria que les permita ascender en la clasificación, pero Coclé no está dispuesto a ser la víctima de turno.

Chiriquí vs Colón

El estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera será el escenario de ese cotejo en el que unos colonenses necesitados de victorias enfrentarán a unos chiricanos que han mostrado un buen rendimiento en el certamen.

Aunque están en campo neutral, Colón asume la localía y espera aprovecharla ante un elenco de Chiriquí que se probará lejos de su territorio.

Panamá Metro vs Los Santos

Dos equipos que han pasado por dificultades al inicio de la competencia tendrán la oportunidad de mejorar el rumbo en un duelo que se realizará en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

'Metrillos' y santeños han ganado dos de los cinco juegos que han realizado por lo que tratarán de salir airosos en un duelo que promete ser emocionante.

Chiriquí Occidente vs Darién

Los occidentales se han convertido en el equipo revelación del certamen. Después de varias campañas negativas, renovaron fuerzas y arrancaron el torneo con cuatro triunfos. Ahora visitan a las 'Harpías' darienitas en el Estadio de Metetí.

Darién tiene récord de una victoria y cuatro derrotas por lo que espera que el calor de hogar le dé el impulso para sumar victorias y mejorar.

Panamá Oeste vs Veraguas

Los 'Vaqueros' de Oeste están imbatibles en el torneo. En esta fecha visitan a los 'Indios' veragüenses en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Después de cinco triunfos sin derrotas, Panamá Oeste intentará dar un nuevo golpe para consolidar su posición de líder del certamen. Sin embargo enfrentan a un elenco de Veraguas que ha mostrado ser batallador a pesar de que su marca es de un triunfo y cuatro derrotas.

Lo que ocurra en esta fecha tendría repercusiones en la tabla de posiciones. ¿Qué equipos prevalecerán? Te estaremos informando.

