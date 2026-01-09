Entre lágrimas, presidente Mulino honra la memoria de los mártires y recibe reconocimiento de los héroes del 9 de enero

Visiblemente emocionado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió una placa de reconocimiento por parte de los héroes de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, durante los actos de conmemoración realizados en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, escenario cargado de simbolismo para la memoria histórica del país.

En la ceremonia, que reunió a autoridades nacionales, protagonistas de los hechos y representantes de organizaciones cívicas, también se rindió homenaje a los hombres y mujeres que participaron en los acontecimientos que marcaron el rumbo de la soberanía panameña. Los actos incluyeron reconocimientos especiales a los héroes y mártires de esta gesta, considerada uno de los hitos más importantes de la historia nacional.

El presidente del Movimiento de Mártires y Héroes del 9 de Enero, Carlos Arosemena King, destacó que el sacrificio de los estudiantes y ciudadanos en 1964 generó beneficios tangibles para el país. “Un año después de aquellos hechos, Panamá seguía recibiendo migajas y hoy recibimos más de 2 mil millones de dólares. La lucha no fue por gusto, se sienten los 62 años, aunque todavía falta más”, expresó, al tiempo que exhortó a reforzar la enseñanza de estos sucesos en las escuelas.

El canciller de la República, Javier Martínez Acha, fungió como orador de fondo y recordó que el 9 de enero de 1964 no fue una protesta estudiantil aislada, sino una expresión colectiva de dignidad nacional. Subrayó que los 21 jóvenes panameños que perdieron la vida marcharon desarmados, portando únicamente la bandera, símbolo de la soberanía y el alma del país.

"Aquellos jóvenes que marcharon hacia la entonces zona del Canal no llevaban armas, llevaban una bandera y con ella llevaban el alma de la nación. La hicieron de modo espontáneo, con impulso emocional y al mismo tiempo con conciencia sobre la necesidad de darle a la República de Panamá lo que merecía y a lo que tenía derecho".

Martínez Acha recordó que la agresión sufrida por los estudiantes y la profanación del pabellón nacional provocaron una ola de protestas en todo el territorio nacional y llevaron a Panamá a acudir a instancias internacionales, logrando el respaldo de la comunidad mundial.

Ese proceso, explicó el canciller, derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y en un período de negociación que se extendió por 13 años, culminando con la firma de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que consolidaron el camino hacia la plena soberanía del Canal de Panamá.

Durante el acto, las autoridades coincidieron en que la gesta del 9 de enero fortaleció la identidad nacional y dejó un legado vigente para las nuevas generaciones. “La patria no se hereda, la patria se honra”, reiteró el canciller, al llamar a que esta fecha no sea solo un recuerdo, sino un compromiso permanente con Panamá.