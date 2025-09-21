Panamá avanza en la construcción de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en conjunto con expertos del Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech) de Estados Unidos, presentó el viernes 19 de septiembre los avances en la formulación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA), durante un evento realizado en la Ciudad del Saber.

En la jornada se dieron a conocer las conclusiones de la primera fase de trabajo, denominada "Evaluación del Ecosistema de Inteligencia Artificial", que recoge las principales fortalezas, capacidades y desafíos del país en esta materia. De acuerdo con la Senacyt, estos insumos servirán como base para diseñar propuestas concretas que fortalezcan el desarrollo tecnológico nacional.

El encuentro reunió a representantes del sector público, privado, académico, organismos multilaterales, embajadas y asociaciones de interés público (AIP). La entidad manifestó que el espacio permitió un diálogo abierto sobre las oportunidades de Panamá en el campo de la IA, así como los pasos necesarios para consolidar un ecosistema que promueva la innovación, el talento nacional y la competitividad global.

La institución científica indicó que trabaja de manera activa con Georgia Tech Panamá en el diseño de esta estrategia, cuyo propósito es posicionar al país como un referente regional en la aplicación segura, confiable y ética de la inteligencia artificial.

“Queremos que este proceso sea ampliamente participativo, porque entendemos las profundas implicaciones que tiene la IA para el desarrollo nacional. Nuestra expectativa es avanzar hacia la formulación de acciones estratégicas concretas y seguir contando con el compromiso y apoyo de todos los sectores”, dijo el secretario nacional de la Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría.

Por su parte, el Dr. Pascal Van Hentenryck, en representación del Georgia Institute of Technology, señaló que Panamá se encuentra en un punto decisivo en su camino hacia la adopción de la IA, gracias a factores como su posición geográfica, su valor geoestratégico y su plataforma de conectividad digital, que lo colocan en ventaja para convertirse en líder regional.

Evaluación del ecosistema de IA

El análisis desarrollado por Georgia Tech se centró en tres ejes principales:

La evaluación del nivel de preparación del ecosistema.

La formulación de alternativas estratégicas.

El diseño de un plan de implementación.

Se pudo conocer que en esta primera etapa se realizó un diagnóstico de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta Panamá en la adopción de tecnologías de inteligencia artificial. Los resultados preliminares fueron presentados durante el evento, mientras que el documento final será publicado próximamente.

Entre las fortalezas identificadas destacan el potencial de conectividad digital, la capacidad instalada en energías renovables, los activos de información generados por centros de investigación y la infraestructura logística del país.

No obstante, el estudio también subraya retos pendientes, como el fortalecimiento de la formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), la ampliación de la infraestructura computacional, la mejora en la gobernanza de datos y el incremento de la inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Percepción ciudadana y proyección regional

Durante la presentación se compartieron además los resultados de la Encuesta Nacional de Inteligencia Artificial, impulsada por la Senacyt, que reveló una percepción mayoritariamente optimista de los panameños frente al impacto de esta tecnología.

De acuerdo con Georgia Tech, el país posee condiciones geoestratégicas y competitivas para proyectarse como un hub regional de inteligencia artificial. Sin embargo, advirtió que este potencial solo podrá traducirse en avances significativos si el país asegura una inversión sostenida en talento humano, infraestructura tecnológica y gestión adecuada de los datos.