Piden a turistas cumplir medidas ambientales en áreas protegidas en Chiriquí

David, Chiriquí/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reiteró el llamado a los visitantes nacionales y extranjeros que realizan actividades de turismo de aventura en áreas protegidas del país a cumplir estrictamente con las normas de seguridad y conservación ambiental.

La advertencia aplica especialmente para zonas como el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Internacional La Amistad y diversas áreas costeras, donde se ha reforzado la vigilancia por parte de guardaparques para garantizar la protección de los recursos naturales y la seguridad de los visitantes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de ropa adecuada para cada actividad, la contratación de guías certificados y la prohibición de portar envases u objetos que representen un riesgo para el ambiente. Además, las autoridades recordaron que a partir del 1 de enero quedará totalmente prohibido el ingreso de materiales o envases plásticos a las áreas protegidas del país.

MiAmbiente informó que estas medidas forman parte de un plan integral que será reforzado tanto en tierras altas como en zonas bajas, con el objetivo de asegurar el cuidado especial de los visitantes y la preservación de los ecosistemas.

El llamado cobra relevancia luego de que se reportara un incendio de herbazales que afectó cerca de 10 hectáreas en la comunidad de Los Cantares, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, en un área cercana al Parque Nacional Volcán Barú.

El siniestro se extendió por aproximadamente siete horas, tiempo durante el cual unidades del Cuerpo de Bomberos lograron controlar el fuego y evitar que se propagara hacia el área protegida del parque nacional, evitando mayores daños ambientales.

