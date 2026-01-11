Universidad Tecnológica de Panamá presenta patente de gafas inteligentes para personas con discapacidad visual

La iniciativa surgió como parte de un proyecto desarrollado durante la Jornada de Iniciación Científica (JIC) del Centro Regional de Veraguas, demostrando cómo la investigación académica puede convertirse en soluciones tecnológicas de alto impacto orientadas a atender necesidades reales de la población panameña.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) dio un paso importante en el campo de la innovación social con la presentación oficial de la patente de invención “Gafas Inteligentes para Personas con Discapacidad Visual”, registrada ante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), el pasado 23 de diciembre de 2025.

La iniciativa surgió como parte de un proyecto desarrollado durante la Jornada de Iniciación Científica (JIC) del Centro Regional de Veraguas, demostrando cómo la investigación académica puede convertirse en soluciones tecnológicas de alto impacto orientadas a atender necesidades reales de la población panameña.

La solicitud de patente fue presentada por Rut Sierra, coordinadora de Propiedad Intelectual de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento (DGTC), con el respaldo técnico de la Unidad de Propiedad Intelectual, lo que permitió garantizar la protección legal y la proyección comercial de esta innovación.

El desarrollo de las gafas inteligentes fue fortalecido durante el Taller de Generación de Patentes realizado en el Centro Regional de Veraguas, una iniciativa liderada por la magíster Adiz Acosta, que brindó a los participantes las herramientas necesarias para convertir ideas innovadoras en activos de propiedad intelectual. Este proceso contó además con el acompañamiento técnico de Rut Sierra y Rogelio Jiménez, especialistas de la DGTC, quienes participaron en la estructuración y redacción de la solicitud de patente.

La directora de Gestión y Transferencia del Conocimiento, Ing. Cecibel Castrellón, destacó que esta invención representa “un ejemplo concreto de cómo la academia puede contribuir al desarrollo inclusivo, integrando ciencia, tecnología e innovación para mejorar la calidad de vida de las personas”. Añadió que este logro fortalece la cultura de propiedad intelectual y el emprendimiento tecnológico dentro de la UTP.

Con esta patente, la universidad reafirma su papel como actor clave en la innovación, la inclusión y la transferencia de conocimiento, impulsando soluciones que buscan mejorar la vida de las personas con discapacidad visual y aportar al desarrollo tecnológico del país.