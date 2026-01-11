Controlan incendio de masa vegetal en Paso Ancho, área protegida del Parque Volcán Barú

Panamá/Un incendio de masa vegetal se registró en el sector de Los Llanos, específicamente en el antiguo vertedero del corregimiento de Paso Ancho, dentro del área protegida del Parque Nacional Volcán Barú, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, con una afectación preliminar estimada de 2.66 hectáreas.

La rápida y efectiva acción interinstitucional de los bomberos de Bugaba, del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Policía Nacional, la ONG SAR Panamá y voluntarios, permitió confinar el fuego, evitando su propagación hacia otras zonas sensibles del Parque.

El incendio inició la noche del sábado 10 de enero y, tras casi tres horas de intensas labores, el siniestro fue controlado en su totalidad, logrando reducir al mínimo los impactos ambientales y previniendo riesgos mayores para las comunidades aledañas y los ecosistemas del área protegida.

Actualmente, guardaparques de MiAmbiente, junto a Sinaproc y la Policía Nacional, mantienen el monitoreo preventivo en el área, realizando verificaciones de coordenadas y evaluaciones técnicas.

EL Ministerio de Ambiente reitera el llamado a la ciudadanía a evitar prácticas con fuego y a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda provocar incendios de masa vegetal.