Reabren acceso al Parque Nacional Volcán Barú tras mejora de condiciones climáticas

La institución mantuvo las instalaciones cerradas debido a condiciones adversas que se mantenían en la región.

Chiriquí/La Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reabrió desde este 30 de noviembre el acceso al Parque Nacional Volcán Barú por todos sus senderos, luego de verificarse una mejora considerable en las condiciones climáticas.

Senderistas, visitantes y operadores de turismo podrán reprogramar su visita al área protegida a través del siguiente portal del Ministerio de Ambiente: https://clickpago.merchantprocess.net/Clientv2/client/MiAmbienteAreasProtegidas

Los precios son de $3.00 para los nacionales y $5.00 para extranjeros.

La institución aseguró que los fuertes vientos registrados desde el 28 de noviembre, que superaron los 50 km/h y representaban un riesgo para los visitantes, han disminuido, permitiendo restablecer la entrada de manera segura.

Una inspección realizada por el equipo técnico y guardaparques, permitió confirmar que el sendero Camiseta presenta tramos con abundante lodo debido a las recientes lluvias, mientras que el sendero Los Llanos – Paso Ancho y el sendero Los Quetzales se encuentran sin novedades relevantes, mostrando únicamente la humedad habitual de la temporada. En general, el área del parque permanece nubosa, condición propia de la época lluviosa.

La autoridad ambiental hizo un llamado a los senderistas y visitantes a seguir las recomendaciones de seguridad, caminar con precaución en los tramos con lodo y acatar las indicaciones del personal de guardaparques. Estas medidas son fundamentales para garantizar una visita segura y ordenada dentro del área protegida.

Reiteraron que sin la solicitud de acceso no podrá ingresar y solo se permite la entrada a través de las áreas autorizadas.

"La seguridad de nuestros turistas y la protección de la vida de todas las personas que concurren en el Parque Nacional Volcán Barú es la principal prioridad, tema que ha sido conversado con los turoperadores, reconociendo además la responsabilidad que conlleva el desarrollo de sus actividades económicas en esta importante zona natural", subrayó MiAmbiente.

El aviso de vigilancia por lluvias significativas activado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m., y no se descarta que se pueda extender por otros días más.

