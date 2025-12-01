Panamá y la Unesco impulsan cooperación para fortalecer el sector museal y uso de IA

Durante la reunión, ambas delegaciones destacaron su interés en avanzar en proyectos de capacitación técnica, en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y en la implementación nacional de la Recomendación de la Unesco sobre Museos y Colecciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) impulsan cooperación para fortalecer el sector museal y promover el uso de inteligencia artificial.

El acuerdo se dio tras una reunión sostenida en París entre autoridades del organismo internacional y Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal de Panamá. El encuentro formó parte de una estrategia para reforzar la proyección internacional del sector museal panameño.

Panamá también expresó su disposición a participar en el Unesco Virtual Museum of Stolen Cultural Objects, una plataforma global dedicada a visibilizar y recuperar piezas culturales robadas o desaparecidas.

La conversación abrió además oportunidades de cooperación en investigación, innovación y uso de inteligencia artificial en museos, así como posibles actividades conjuntas para MuseumWeek 2026.

“Esta relación con Unesco reafirma nuestro compromiso con un sector museal sólido y alineado con estándares internacionales”, señaló González. Ambas partes acordaron mantener el diálogo técnico y desarrollar una agenda conjunta enfocada en capacitación, cooperación regional y acciones para fortalecer la protección del patrimonio cultural.