Merca Panamá impide ingreso de cebolla importada y arrendatarios protestan

Más de 30 contenedores de cebolla importada no pudieron ingresar a Merca Panamá, debido a que la normativa vigente lo prohíbe, explicó la mañana de este miércoles 7 de enero de 2026 el gerente general de la entidad, José Pablo Ramos.

Ante la negativa de la administración de permitir el ingreso del producto a las bodegas, arrendatarios del mercado, responsables de la importación, protestaron en las inmediaciones de las instalaciones.

Ramos indicó que actualmente no existe desabastecimiento de cebolla en el país, por lo que el producto importado no puede ser recibido ni procesado en Merca Panamá, ya que iría en contra de la normativa que protege la producción nacional.

Yo no puedo ir en contra del productor nacional y del productor de Tierras Altas de este país”, expresó el funcionario.

El gerente general aclaró que los arrendatarios pueden procesar las cebollas en otros sitios distintos a Merca Panamá, ya que la ley prohíbe expresamente el manejo de este rubro importado dentro de las instalaciones cuando hay producción local suficiente. Añadió que la administración del mercado no tiene competencia sobre los trámites de importación.

Ramos reconoció que no se trata de una situación nueva, pues en años anteriores se han registrado casos similares. En ese sentido, consideró que los arrendatarios deben solicitar una modificación a la ley si desean que se permita el ingreso del producto importado a Merca Panamá.

Por su parte, el abogado Silvio Guerra, representante legal de los arrendatarios, sostuvo que en el pasado solicitaron una opinión al entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, quien, según afirmó, concluyó que “se está violando el derecho constitucional de igualdad”.

Guerra cuestionó además que se les prohíba ingresar los productos pese a mantener contratos de arrendamiento de bodegas, y señaló que no se puede aplicar un párrafo de la norma de forma aislada, ignorando disposiciones posteriores.

Información de Luis Jiménez