Capturan a dos funcionarios y un civil por robo de combustible al Ministerio de Obras Públicas

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a tres personas, dos funcionarios públicos y un particular, presuntamente vinculadas al delito de hurto agravado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), durante diligencias realizadas este lunes 1 de diciembre de 2025 en la provincia de Panamá Oeste.

Las acciones se desarrollaron en el marco de la “Operación Odómetro”, con allanamientos simultáneos en los corregimientos de Burunga y Vacamonte, en el distrito de Arraiján, así como en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.

Los operativos fueron ejecutados durante la madrugada por fiscales anticorrupción, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y unidades de la Policía Nacional, donde se recabaron indicios considerados claves para el avance de la investigación.

Venta ilegal de combustible

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hechos se venían registrando desde junio de 2025, cuando los dos funcionarios presuntamente sustraían diésel de los camiones del MOP. Posteriormente, con la colaboración de un particular, el combustible era vendido de forma clandestina en tanques a propietarios de equipos pesados y buses.

El caso se investiga como un delito contra el patrimonio económico del Estado en la modalidad de hurto agravado, por tratarse de bienes pertenecientes a una institución pública.

Compromiso contra la corrupción

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con el combate firme a la corrupción, la defensa de los recursos del Estado y el estricto cumplimiento del marco legal vigente.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a todas las personas que resulten vinculadas a estos hechos.