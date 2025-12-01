Minsa y CSS lanzan plan nacional integrado para fortalecer la atención del VIH en Panamá

El jefe de la Sección de VIH/SIDA del Minsa, Carlos Chávez, informó que el plan se concentrará inicialmente en las cinco regiones con mayor cantidad de casos: Comarca Ngäbe-Buglé, Región Metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito, Bocas del Toro y Chiriquí.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del SIDA, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social anunciaron el Plan de Integración de los Servicios de Salud para el VIH, una estrategia que busca garantizar atención continua, unificar protocolos, optimizar recursos, fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano, además de reducir las inequidades que afectan a las poblaciones más vulnerables.

El plan tiene como visión unificar los esfuerzos del sistema público de salud para integrar y fortalecer los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del VIH, asegurando el acceso oportuno, gratuito y de calidad en todo el país, mediante políticas y estrategias comunes adaptadas a la realidad nacional.

Durante el acto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció que aún persisten importantes retos.

“Persisten desafíos como interrupciones logísticas y de servicios, inequidades en el acceso y una respuesta fragmentada entre subsistemas de salud, lo cual limita la eficiencia y sostenibilidad de la atención”, expresó.

Añadió que el éxito del plan dependerá del trabajo conjunto entre instituciones del Estado, personal sanitario, organizaciones comunitarias, sociedad civil y cooperantes internacionales. “Con este esfuerzo coordinado, Panamá reafirma su compromiso de construir una respuesta más sólida, inclusiva y humana”, subrayó.

Por su parte, el director de la CSS, Dino Mon, explicó que la unificación de los servicios forma parte de un sistema de salud integrado, coherente, moderno y sin barreras internas que perjudiquen al paciente.

“Este plan reconoce que prevenir es proteger la vida. Fortaleceremos las campañas educativas de promoción de la salud sexual, la prevención de ITS/VIH y la eliminación de la discriminación en los diferentes niveles de atención”, indicó.

El jefe de la Sección de VIH/SIDA del Minsa, Carlos Chávez, informó que el plan se concentrará inicialmente en las cinco regiones con mayor cantidad de casos: Comarca Ngäbe-Buglé, Región Metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito, Bocas del Toro y Chiriquí.

Chávez detalló que actualmente unas 28 mil personas viven con VIH en Panamá, por lo que la recomendación del Minsa es que toda persona se realice la prueba al menos una vez al año como medida clave de prevención y detección temprana.

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, que este año se celebra bajo el lema de Onusida: “Superar las interrupciones, transformar la respuesta al SIDA”, un llamado a la resiliencia, la adaptación y la modernización de los sistemas de salud para avanzar hacia la eliminación del SIDA como amenaza de salud pública.

El Plan de Integración abarca cinco áreas prioritarias: promoción y prevención, estigma y discriminación, diagnóstico, tratamiento e investigación.

En el lanzamiento participaron, además, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Panamá, Anna Riviére Cinnamond, directores del Minsa, organizaciones y asociaciones que luchan contra el VIH/SIDA, así como invitados especiales.