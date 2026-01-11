Hollywood celebra Globos de Oro con 'Una batalla tras otra' como favorita

Beverly Hills, Estados Unidos/La alfombra roja de los Globos de Oro acoge este domingo el inicio de la temporada de premios en Hollywood, con "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, como favorita.

La película, nominada en nueve categorías, es la principal candidata para llevarse los galardones a la mejor comedia y al mejor director.

Esta tragicomedia "lo está arrasando todo y parece imparable" de cara a los Óscar en dos meses, dijo a la AFP Pete Hammond, cronista del sitio especializado Deadline, recordando que ya ha ganado varios premios menores en las últimas semanas.

"Una batalla tras otra" cuenta la historia de un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), en un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.

En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas han elogiado la película por captar el espíritu de esta época.

DiCaprio competirá por el premio al mejor actor con Timothée Chalamet, impecable como un ambicioso jugador de pimpón en "Marty Supreme".

Una victoria del veterano de Hollywood podría "frenar el impulso de Timothée Chalamet", quien acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Óscar, observa Hammond.

- "Pecadores" contra "Hamnet" -

Teyana Taylor podría ampliar la cosecha de "Una batalla tras otra", con el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una pasionaria de libido desbordante. Pero la competencia será dura frente a Amy Madigan ("La hora de la Desaparición") y Ariana Grande ("Wicked: Por Siempre").

Los Globos de Oro separan las comedias de las películas dramáticas, lo que impide que "Una batalla tras otra" enfrente a "Pecadores", su principal competidora para el Óscar a la mejor cinta.

Esta ficción, que narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30, mezclando el horror inspirado en vampiros con los ritmos del blues, se disputará el galardón a la mejor película dramática con "Hamnet".

Esta tragedia, adaptada de una novela de la escritora irlandesa Maggie O'Farrell, explora de manera ficticia el luto de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo.

Jessie Buckley, quien interpreta a la esposa del dramaturgo inglés, es favorita para llevarse el premio a la mejor actriz.

Con ocho nominaciones, la película noruega "Valor sentimental", en la que Joachim Trier retrata la dolorosa relación de un padre cineasta con sus dos hijas, también podría dar la sorpresa en esa categoría.

Una victoria de "Pecadores" indicaría "un verdadero cambio" en los Globos de Oro, explica Hammond, quien recuerda que el antiguo jurado "nunca se sintió muy atraído por las historias sobre afroamericanos".

Los Globos de Oro han atravesado una crisis en los últimos años, tras un gran escándalo revelado en 2021 sobre incumplimientos éticos, racismo y corrupción entre sus miembros.

La organización se ha reformado, incorporando a más de 200 votantes procedentes de todo el mundo.

- ¿"Fue solo un accidente" recompensado? -

"Eso hace que los pronósticos sean más difíciles, pero se ve que a estos nuevos votantes les gustan menos los grandes éxitos comerciales y son más sensibles a las películas internacionales apreciadas en Cannes y Venecia", explica Hammond.

El brasileño Wagner Moura podría así superar a Michael B. Jordan, la estrella de "Pecadores", por el Globo de Oro a mejor actor en un film dramático, gracias a su papel en "El agente secreto", por el que ya había sido premiado en Cannes.

Por su parte, Stellan Skarsgård, actor sueco protagonista de "Valor sentimental", parece favorito para el premio a mejor actor de reparto.

"El agente secreto" y "Valor sentimental" también competirán por el premio a la mejor película internacional, frente al representante de Francia en los Óscar: "Fue solo un accidente", del disidente iraní Jafar Panahi, recientemente condenado a un año de prisión por la República Islámica tras su Palma de Oro en Cannes.

"Los Globos de Oro podrían querer enviar un mensaje al otorgarle este premio", apunta Hammond.

Otros favoritos incluyen a Rose Byrne ("If I Had Legs, I’d Kick You") por el premio a mejor actriz en comedia, y "Las guerreras k-pop" como mejor película animada.

Tras un exitoso debut el año pasado, la humorista Nikki Glaser regresa para conducir la 83ª edición de estos galardones.