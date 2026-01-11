Béisbol Juvenil 2026 calendario | Estos son los partidos para hoy del campeonato nacional

Hoy desde las 4pm Herrera vs Panamá Oeste EN VIVO POR TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX Panamá.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, continúa este domingo 11 de enero con una intensa jornada de seis partidos, en la que las diferentes novenas buscarán sumar victorias clave en la lucha por los primeros puestos de la tabla de posiciones.

La acción arrancará desde temprano con un duelo que será seguido a nivel nacional. A partir de las 4:00 p.m., Herrera se medirá ante Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera, en un partido que será transmitido por TVMAX. Panamá Oeste llega como el único equipo invicto del torneo, mientras que Herrera intentará frenar el paso perfecto del líder.

Más tarde, a las 5:00 p.m., el estadio de Metetí será escenario del choque entre Chiriquí y Darién, un enfrentamiento directo entre equipos que buscan consolidarse en la zona media de la clasificación y mantenerse en carrera dentro del certamen juvenil.

El resto de la jornada se desarrollará de forma simultánea desde las 7:00 p.m., con cuatro encuentros repartidos en distintos puntos del país. En el estadio Calvin Byron “Gato Brujo” Salinas, Bocas del Toro recibirá a Colón, dos equipos urgidos de resultados positivos para salir del fondo de la tabla.

En el estadio José de la Luz Thompson, Chiriquí Occidente enfrentará a Panamá Este, en un duelo que promete intensidad, ya que ambos conjuntos se mantienen en la parte alta de la clasificación con marca idéntica. Por su parte, en el histórico estadio Juan Demóstenes Arosemena, Veraguas tendrá una dura prueba ante Panamá Metro, una de las novenas tradicionales del béisbol juvenil panameño.

La jornada nocturna se completará en la Cantera de Aguadulce, donde Los Santos chocará con Coclé en el estadio José Antonio Remón, en un partido clave para los coclesanos, que se mantienen como escoltas del líder del campeonato.

Resultados completos de la jornada del sábado 10 de enero.

Chiriquí Occidente 1 – 0 Colón Occidente se impone por la mínima en un duelo cerrado.

Occidente se impone por la mínima en un duelo cerrado. Panamá Oeste 11 – 1 Los Santos En el estadio Mariano Rivera, triunfo por abultamiento de carreras con ofensiva de 15 hits; Oeste sigue invicto con 7-0.

En el estadio Mariano Rivera, triunfo por con ofensiva de 15 hits; Oeste sigue invicto con 7-0. Coclé 10 – 2 Veraguas En el estadio Omar Torrijos Herrera de Santiago, los coclesanos dominaron con claridad.

En el estadio Omar Torrijos Herrera de Santiago, los coclesanos dominaron con claridad. Herrera 5 – 4 Panamá Metro En episodios extras (10 entradas), Herrera dejó en el terreno a Metro con dramatismo.

En episodios extras (10 entradas), Herrera dejó en el terreno a Metro con dramatismo. Panamá Este 5 – 4 Chiriquí También en 10 episodios, los Potros del Este resistieron y dejaron en el terreno a los chiricanos.

También en 10 episodios, los Potros del Este resistieron y dejaron en el terreno a los chiricanos. Darién 12 – 2 Bocas del Toro Triunfo por nocaut en 8 episodios, con ofensiva encendida que selló la victoria darienita.

Así marcha la tabla de posiciones

Tras varias fechas disputadas, Panamá Oeste domina el campeonato con marca perfecta de 7-0, seguido por Coclé (5-2) y Panamá Este (5-2). En el cuarto lugar aparece Chiriquí Occidente (5-2), mientras que Chiriquí (4-2) completa los primeros cinco puestos.

En la zona media se ubican Panamá Metro (3-4), Darién (3-4) y Bocas del Toro (3-4). Más abajo figuran Herrera (2-4), Los Santos (2-5), Veraguas (1-6) y Colón (1-6), estos últimos buscando reaccionar en la recta inicial del torneo.

La jornada de este domingo 11 de enero promete ser determinante en el desarrollo del Béisbol Juvenil 2026, con partidos que pueden provocar movimientos importantes en la clasificación general del campeonato.

