EN VIVO Béisbol Juvenil 2026 | Minuto a minuto de la jornada de hoy sábado 10 de enero

Panamá/Les damos la bienvenida a la cobertura minuto a minuto de la séptima jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026, correspondiente a este sábado 10 de enero, una fecha que presenta seis partidos simultáneos en distintos puntos del país y que promete emociones, rivalidades y movimientos importantes en la tabla de posiciones.

El plato fuerte de la jornada será el enfrentamiento entre Los Santos y Panamá Oeste, dos novenas tradicionales que llegan con argumentos sólidos tanto en ofensiva como desde el montículo. Este duelo concentra gran parte de la atención por el nivel mostrado por ambos equipos en las primeras fechas del Béisbol Juvenil 2026, y será seguido de cerca por su impacto directo en la clasificación.

Además del choque entre santeños y vaqueros, la cartelera de hoy presenta otros cinco compromisos de alto interés. En el Estadio de Metetí, Bocas del Toro visita a Darién en un duelo clave para ambos conjuntos, que buscan consolidarse y sumar victorias importantes en esta fase del torneo.

En el Estadio Claudio Nieto, Panamá Metro se mide ante Herrera, en un clásico regional que históricamente ofrece partidos cerrados y de alto ritmo competitivo. Ambos equipos intentarán imponer su estilo y aprovechar cada oportunidad para escalar posiciones.

Por su parte, Chiriquí enfrenta a Panamá Este en el Estadio José De la Luz Thompson, en un partido que mide la regularidad del conjunto chiricano frente a una novena esteña que busca sorprender en casa y dar un golpe sobre la mesa.

En el Estadio Justino Salinas, Chiriquí Occidente recibe a Colón, en un encuentro que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en esta etapa inicial del campeonato juvenil.

Finalmente, la jornada se completa en el Estadio Omar Torrijos, donde Coclé se enfrenta a Veraguas, en un duelo que promete intensidad y buen pitcheo, con dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en la pelea.

Todos los encuentros de esta jornada 7 del Béisbol Juvenil 2026 están programados para iniciar a las 7:00 p.m., y desde aquí te estaremos llevando el minuto a minuto, con actualizaciones en tiempo real, resultados parciales, jugadas clave y el desarrollo completo de cada uno de los seis juegos de la noche.

Acompáñanos y vive cada lanzamiento, cada carrera y cada decisión táctica en una nueva noche del béisbol juvenil panameño.