Béisbol Juvenil 2026 | Los Santos vs Panamá Oeste EN VIVO por TVMAX

Panamá/Sean todos bienvenidos a la cobertura del partido entre Los Santos y Panamá Oeste, correspondiente al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026, en una jornada que promete emociones de principio a fin.

Este enfrentamiento forma parte de la séptima jornada del certamen y reúne a dos novenas protagonistas que llegan con realidades competitivas sólidas y objetivos claros dentro del torneo.

El choque entre santeños y vaqueros destaca por el contraste de estilos. Panamá Oeste se presenta con una ofensiva explosiva y brazos que han marcado diferencia desde el montículo, mientras que Los Santos apuesta por la consistencia, el orden táctico y un pitcheo que ha respondido en los momentos clave. El escenario está listo para un duelo de alto nivel en el Béisbol Juvenil 2026, con impacto directo en la tabla de posiciones.

A lo largo de este compromiso, te estaremos llevando el minuto a minuto, con todas las incidencias del juego: carreras, imparables, ponches, decisiones tácticas y jugadas clave, para que no te pierdas ningún detalle de este atractivo enfrentamiento del béisbol juvenil panameño.

Minuto a minuto de la jornada – Sábado 10 de enero

Además del duelo entre Los Santos y Panamá Oeste, la jornada de hoy sábado 10 de enero presenta una cartelera completa en todo el país, con partidos simultáneos que pueden generar movimientos importantes en la clasificación del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026.

Estos son los encuentros programados para hoy:

Bocas del Toro vs Darién – Estadio de Metetí

– Estadio de Metetí Panamá Metro vs Herrera – Estadio Claudio Nieto

– Estadio Claudio Nieto Chiriquí vs Panamá Este – Estadio José De la Luz Thompson

– Estadio José De la Luz Thompson Chiriquí Occidente vs Colón – Estadio Justino Salinas

– Estadio Justino Salinas Coclé vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos

Todos los partidos están programados para iniciar a las 7:00 p.m., en una noche cargada de béisbol, donde cada lanzamiento puede marcar diferencia en el desarrollo del campeonato.

Desde este espacio, te ofreceremos actualizaciones en tiempo real, resultados parciales, actuaciones destacadas y los momentos más relevantes de cada compromiso, manteniéndote informado del minuto a minuto del Béisbol Juvenil 2026 en una jornada clave del calendario.

Prepárate para una noche de pasión, rivalidad y talento joven, en una nueva fecha del torneo que sigue proyectando a las futuras figuras del béisbol nacional.