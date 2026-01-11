Venta de productos vencidos sigue siendo la falta más común, advierte Acodeco

Acodeco calificó como preocupante la persistencia de estas prácticas, pese a los decomisos, destrucción de mercancía y sanciones aplicadas.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que la venta de productos con fecha de vencimiento expirada continúa siendo la irregularidad más frecuente en los comercios del país.

Durante 2025, los operativos de fiscalización permitieron el decomiso de 182,726 artículos vencidos, cifra que representa un incremento de 19,743 productos respecto al año anterior (162,983 en 2024).

Entre los artículos incautados se encuentran alimentos, medicamentos y productos de higiene, todos con riesgo para la salud de los consumidores.

Acodeco calificó como preocupante la persistencia de estas prácticas, pese a los decomisos, destrucción de mercancía y sanciones aplicadas. La entidad exhortó a los comerciantes a mantener un control riguroso de inventarios y retirar oportunamente los productos próximos a vencer.

Además, recordó que ningún importador, distribuidor o proveedor puede alterar, ocultar o modificar información esencial en el etiquetado, como fecha de vencimiento, composición, origen, peso o precio.

Otras irregularidades detectadas

Productos sin fecha de expiración visible.

Fechas ilegibles o doble marcación de precios.

Alimentos en mal estado.

Falta de precios a la vista del consumidor.

Recomendaciones

Prestar atención a la información del etiquetado es indispensable.

La fecha de vencimiento —que debe aparecer obligatoriamente en el empaque— resulta fundamental para elegir productos con mejores condiciones de calidad y frescura. No solo los alimentos y medicamentos deben contar con fecha de expiración, sino también los productos elaborados con componentes químicos, como cosméticos, pinturas, artículos de limpieza del hogar e higiene personal (detergentes, cloro, desodorantes, pastas dentales, entre otros).

Mantener una actitud vigilante ante el incremento de productos vencidos en el mercado, y tener especial cuidado con las ofertas promocionales, como los "2x1", ya que en algunos casos pueden utilizarse para intentar deshacerse de mercancía próxima a vencer.

Verificar la fecha de vencimiento y, en caso de que no esté visible o presente tachaduras, borrones, doble fecha o etiquetas superpuestas, es preferible abstenerse de adquirir el producto.

Los consumidores pueden reportar anomalías a través de Sindi (WhatsApp/Telegram 6330-3333), las redes sociales oficiales @AcodecoPma (Facebook y X), o la página web institucional.